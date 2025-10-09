عربي
الخارجية الروسية: "الأنجلوساكسون" يريدون السيطرة على الاتحاد الأوروبي برفض الطاقة الروسية
الخارجية الروسية: "الأنجلوساكسون" يريدون السيطرة على الاتحاد الأوروبي برفض الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي تتعرض لضغوط، بما في ذلك من الداخل، للتخلي عن موارد الطاقة... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية: "الأنجلوساكسون" يريدون السيطرة على الاتحاد الأوروبي برفض الطاقة الروسية

10:24 GMT 09.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي تتعرض لضغوط، بما في ذلك من الداخل، للتخلي عن موارد الطاقة الروسية والسيطرة عليها بنسبة 100% من قبل "الأنجلوساكسون".
وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الدولي للغاز"، تعليقًا على احتمالات تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية: "هناك ضغط هائل على دول الاتحاد الأوروبي من الأنجلوساكسون، خلال مبعوثين يبدو أنهم داخل هياكل بروكسل، لكنهم لا يتصرفون لصالح لاعبين خارجيين آخرين، وإنما بشكل مباشر ضد مصالح مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". وتابعت:

تتمثل إحدى المهام في ضمان سيطرة العالم الغربي تماما على الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية.

وأشارت إلى أن السيادة التي تحتاجها أوروبا مضمونة، من بين أمور أخرى، من خلال السيادة في مجال الطاقة، وقد وفرت روسيا لهم دائمًا فرصة توفير الوقود. وأضافت:

أعتقد أنه سيكون من الصواب بالنسبة لأولئك الموجودين في هذا الجزء من أوروبا الغربية أن يتعلموا شيئين لأنفسهم الآن: الأول هو تاريخ بلدانهم، والثاني هو المؤشرات الاقتصادية"، مشددةً على وضع هذه المعلومات معا وفهم ما يفيدها.

مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ليست مستعدة للتخلي تماما عن اليورانيوم الروسي
15 سبتمبر, 20:07 GMT
في وقت سابق ، ذكرت وكالة "رويترز" ، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على إرسال مشروع قانون بشأن التخلي عن النفط والغاز من روسيا بحلول عام 2028، للموافقة عليه من قبل الوزراء في اجتماع يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا للوكالة، ينص مشروع القانون على وقف تدريجي لواردات الغاز الروسي بموجب عقود جديدة ابتداء من يناير/كانون الثاني 2026، وبموجب عقود قصيرة الأجل قائمة ابتداء من يونيو/حزيران 2026، وبموجب عقود طويلة الأجل ابتداء من يناير 2028. بالإضافة إلى ذلك ، ستضطر المجر وسلوفاكيا إلى التخلي عن استيراد النفط الروسي بحلول عام 2028.
وزير الطاقة التركي: شراء النفط الروسي قرار تجاري للشركات وليس حكوميا
رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم أعضاء البرلمان الذين صوتوا على حجب الثقة منها بـ"دعم روسيا"
