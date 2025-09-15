وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ليست مستعدة للتخلي تماما عن اليورانيوم الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ليست مستعدة للتخلي تماما عن اليورانيوم الروسي
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ليست مستعدة للتخلي تماما عن اليورانيوم الروسي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتخلي تمامًا عن مشتريات اليورانيوم المخصب من روسيا. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T20:07+0000
2025-09-15T20:07+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097418891_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_6df09f018b67a5fb9270b9a053f0293a.jpg
وقال رايت لوسائل إعلام أمريكية، على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "نحن نقترب من نقطة - ولم نصل إليها بعد - حيث لن نستخدم اليورانيوم الروسي المخصب بعدها".وأضاف رايت: "نحن بحاجة إلى كميات كبيرة من إنتاج اليورانيوم المحلي وقدرة كبيرة على التخصيب".وأضافت الصحيفة: "لا تملك بروكسل الكثير لإجبار تركيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، على تغيير موقفها".وتشكك الصحيفة في أن يكون الاقتراح السياسي دافعًا كافيًا لأنقرة لقطع نفسها عن مصدر للطاقة الرخيصة.
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ليست مستعدة للتخلي تماما عن اليورانيوم الروسي

20:07 GMT 15.09.2025
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský مفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský
صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتخلي تمامًا عن مشتريات اليورانيوم المخصب من روسيا.
وقال رايت لوسائل إعلام أمريكية، على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "نحن نقترب من نقطة - ولم نصل إليها بعد - حيث لن نستخدم اليورانيوم الروسي المخصب بعدها".
ووفقا للمسؤول الأمريكي، يتوقع البيت الأبيض أن يشهد "نموا سريعًا في استهلاك اليورانيوم في الولايات المتحدة، سواء من المفاعلات الكبيرة أو من المفاعلات المعيارية الصغيرة".
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
روبيو: ترامب يبذل قصارى جهده لإنهاء الصراع في أوكرانيا
18:54 GMT
وأضاف رايت: "نحن بحاجة إلى كميات كبيرة من إنتاج اليورانيوم المحلي وقدرة كبيرة على التخصيب".
وذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة: "لا تملك بروكسل الكثير لإجبار تركيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، على تغيير موقفها".
وتشكك الصحيفة في أن يكون الاقتراح السياسي دافعًا كافيًا لأنقرة لقطع نفسها عن مصدر للطاقة الرخيصة.
