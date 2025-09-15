https://sarabic.ae/20250915/وزير-الطاقة-الأمريكي-واشنطن-ليست-مستعدة-للتخلي-تماما-عن-اليورانيوم-الروسي-1104885592.html
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ليست مستعدة للتخلي تماما عن اليورانيوم الروسي
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ليست مستعدة للتخلي تماما عن اليورانيوم الروسي
صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتخلي تمامًا عن مشتريات اليورانيوم المخصب من روسيا. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال رايت لوسائل إعلام أمريكية، على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "نحن نقترب من نقطة - ولم نصل إليها بعد - حيث لن نستخدم اليورانيوم الروسي المخصب بعدها".وأضاف رايت: "نحن بحاجة إلى كميات كبيرة من إنتاج اليورانيوم المحلي وقدرة كبيرة على التخصيب".
وقال رايت لوسائل إعلام أمريكية، على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "نحن نقترب من نقطة - ولم نصل إليها بعد - حيث لن نستخدم اليورانيوم الروسي المخصب بعدها".
ووفقا للمسؤول الأمريكي، يتوقع البيت الأبيض أن يشهد "نموا سريعًا في استهلاك اليورانيوم في الولايات المتحدة، سواء من المفاعلات الكبيرة أو من المفاعلات المعيارية الصغيرة".
وأضاف رايت: "نحن بحاجة إلى كميات كبيرة من إنتاج اليورانيوم المحلي وقدرة كبيرة على التخصيب".
وذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة: "لا تملك بروكسل الكثير لإجبار تركيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، على تغيير موقفها".
وتشكك الصحيفة في أن يكون الاقتراح السياسي دافعًا كافيًا لأنقرة لقطع نفسها عن مصدر للطاقة الرخيصة.