https://sarabic.ae/20250915/روبيو-ترامب-يبذل-قصارى-جهده-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1104883643.html

روبيو: ترامب يبذل قصارى جهده لإنهاء الصراع في أوكرانيا

روبيو: ترامب يبذل قصارى جهده لإنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لوقف الصراع في أوكرانيا. 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T18:54+0000

2025-09-15T18:54+0000

2025-09-15T18:54+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg

وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد ورث هذا الصراع، والآن يبذل الرئيس ترامب قصارى جهده لمحاولة إيقافه".وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، واتفق الوزيران على مواصلة التعاون في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية مع اتخاذ تدابير لضمان سلام دائم".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

https://sarabic.ae/20250915/بوتين-ينبغي-على-روسيا-أن-تسعى-جاهدة-للبقاء-في-صدارة-ديناميكيات-الاقتصاد-العالمي-1104875661.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا