روبيو: ترامب يبذل قصارى جهده لإنهاء الصراع في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لوقف الصراع في أوكرانيا. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد ورث هذا الصراع، والآن يبذل الرئيس ترامب قصارى جهده لمحاولة إيقافه".وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، واتفق الوزيران على مواصلة التعاون في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية مع اتخاذ تدابير لضمان سلام دائم".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
الولايات المتحدة الأمريكية
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لوقف الصراع في أوكرانيا.
وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد ورث هذا الصراع، والآن يبذل الرئيس ترامب قصارى جهده لمحاولة إيقافه".
اتفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، خلال اتصال هاتفي، في مطلع سبتمبر/ أيلول، على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسوية الصراع في أوكرانيا مع اتخاذ تدابير لضمان سلام دائم .
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، واتفق الوزيران على مواصلة التعاون في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية مع اتخاذ تدابير لضمان سلام دائم".
وتابع البيان: "أعرب روبيو عن معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وهي خطوة من شأنها مكافأة "حماس" على أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر وإعاقة الجهود الرامية إلى إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.