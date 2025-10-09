بوتين: أسباب تحطم طائرة "أزال" تتعلق أيضا بوجود مسيرة أوكرانية في الجو ... فيديو

https://sarabic.ae/20251009/بوتين-يلتقي-علييف-في-دوشنبه-على-هامش-زيارته-إلى-طاجيكستان-1105798408.html
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في طاجيكستان، اليوم الخميس، وفق ما به أفاد مراسل "سبوتنيك". 09.10.2025, سبوتنيك عربي
وحول موضوع طائرة "أزال"، أضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، ان أسباب تحطم طائرة "أزال" تتعلق أيضا بوجود مسيرة أوكرانية في الجو".وقدم بوتين تعازيه الحارة لأسر ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية "آزال" التي تحطمت في الأجواء الروسية.واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علييف بدء الاجتماع بمناقشة الوضع المتعلق بتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أزال".وخلال اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تقديم تقييم موضوعي والكشف عن الأسباب الحقيقية لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الوقت لا يزال مبكرًا لطي صفحة حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن طاقم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية(أزال) عرض عليه الهبوط في محج قلعة، لكنهم قرروا العودة إلى مطارهم الأصلي.وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "عُرض على الطاقم... الهبوط في محج قلعة، لكنهم قرروا العودة إلى مطارهم الأصلي".وتمثل محادثات دوشنبه أول لقاء شامل بين الرئيسين منذ فترة طويلة. وكان بوتين وعلييف قد التقيا في سبتمبر/أيلول في الصين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين، يركز جدول أعمال محادثات اليوم بين بوتين وعلييف بشكل أساسي على العلاقات الثنائية.وفي أوائل سبتمبر/أيلول، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وجود مشاكل في العلاقات بين روسيا وأذربيجان، لكن الاهتمام بتطوير العلاقات من شأنه أن يضع كل شيء في مكانه.وتحطمت طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال)، المتجهة من باكو إلى غروزني، صباح 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان.وقدم بوتن اعتذاره للرئيس الأذربيجاني على وقوع الحادث المأساوي مع الطائرة الأذربيجانية في المجال الجوي الروسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.روسيا وطاجيكستان تعتزمان تكثيف التعاون العسكري والاستفادة من القاعدة العسكرية "201"
11:42 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 12:11 GMT 09.10.2025)
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في طاجيكستان، اليوم الخميس، وفق ما به أفاد مراسل "سبوتنيك".
وحول موضوع طائرة "أزال"، أضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، ان أسباب تحطم طائرة "أزال" تتعلق أيضا بوجود مسيرة أوكرانية في الجو".
وقدم بوتين تعازيه الحارة لأسر ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية "آزال" التي تحطمت في الأجواء الروسية.
وأكد الرئيس الروسي على أن "روسيا تُقدّم تعاونًا كاملًا في التحقيق بحادث تحطم الطائرة الأذربيجانية "أزال" وفقًا للاتفاقيات".
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علييف بدء الاجتماع بمناقشة الوضع المتعلق بتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أزال".
وخلال اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تقديم تقييم موضوعي والكشف عن الأسباب الحقيقية لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الوقت لا يزال مبكرًا لطي صفحة حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن طاقم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية(أزال) عرض عليه الهبوط في محج قلعة، لكنهم قرروا العودة إلى مطارهم الأصلي.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "عُرض على الطاقم... الهبوط في محج قلعة، لكنهم قرروا العودة إلى مطارهم الأصلي".
وتمثل محادثات دوشنبه أول لقاء شامل بين الرئيسين منذ فترة طويلة. وكان بوتين وعلييف قد التقيا في سبتمبر/أيلول في الصين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
عُقد آخر اجتماع بين الرئيسين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وجرت أول محادثة هاتفية بين بوتين وعلييف منذ مارس/ آذار 2025 في ذكرى ميلاد الرئيس الروسي، الموافق 7 أكتوبر، ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي هذه المحادثة بأنها مهمة.
ووفقا للمتحدث باسم الكرملين، يركز جدول أعمال محادثات اليوم بين بوتين وعلييف بشكل أساسي على العلاقات الثنائية.
وأكد بيسكوف أن انعقاد مثل هذا الاجتماع يظهر عزم الزعيمين على مناقشة جميع القضايا الملحة، مضيفا أنه لا يستطيع التحدث نيابةً عن زملائه الأذربيجانيين، لكن الجانب الروسي أبدى موقفًا إيجابيًا.
وفي أوائل سبتمبر/أيلول، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وجود مشاكل في العلاقات بين روسيا وأذربيجان، لكن الاهتمام بتطوير العلاقات من شأنه أن يضع كل شيء في مكانه.
وتحطمت طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال)، المتجهة من باكو إلى غروزني، صباح 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان.
وقدم بوتن اعتذاره للرئيس الأذربيجاني على وقوع الحادث المأساوي مع الطائرة الأذربيجانية في المجال الجوي الروسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.