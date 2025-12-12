https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-روسيا-ترحب-برغبة-تركيا-الإسهام-بالتوصل-إلى-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا---عاجل-1108073172.html
الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا - عاجل
الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا - عاجل
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ترحب برغبة تركيا في الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T08:50+0000
2025-12-12T08:50+0000
2025-12-12T09:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد تركيا ورغبتها في مواصلة الانخراط في أنشطة الوساطة والمساعدة في عملية السلام في أوكرانيا، وهو ما ترحب به بلادنا".وأوضح أردوغان أن "مفاوضات إسطنبول تعد أرضية دبلوماسية أثبتت فاعليتها"، حيث لفت الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاح مسار السلام بين أوكرانيا وروسيا".وأضاف وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي عُقد في برلين: "كما نعلم، انطلقت عملية تفاوض جديدة في جنيف، ووضعت خطة مسبقًا. يجب الحفاظ على هذا الزخم التفاوضي. أما نحن فمستعدون لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مجددًا في إسطنبول، ولن يكون هناك خاسر في عملية السلام".الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة زيلينسكي يتحدث عن استفتاء في أوكرانيا بشأن قضية الأراضي
https://sarabic.ae/20251203/أردوغان-تركيا-تبذل-جهودا-لإنجاح-مسار-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1107785260.html
https://sarabic.ae/20251211/البيت-الأبيض-ترامب-يعمل-بنشاط-على-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1108065912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا - عاجل
08:50 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 09:14 GMT 12.12.2025)
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ترحب برغبة تركيا في الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد تركيا ورغبتها في مواصلة الانخراط في أنشطة الوساطة والمساعدة في عملية السلام في أوكرانيا
، وهو ما ترحب به بلادنا".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن "قادة دول آسيا الوسطى الذين شاركوا في المنتدى الدولي للسلام والثقة في عشق آباد، لم يتطرقوا إلا بشكل طفيف إلى المسألة الأوكرانية في خطاباتهم".
وحول انعقاد الإجتماع بين الرئيس الأمريكي وممثلي أوروبا وأوكرانيا، قال بيسكوف: "موسكو لا تعلم ما إذا كان اجتماع ترامب مع ممثلي أوكرانيا وأوروبا سيعقد، لم تُرر الولايات المتحدة الأمر بعد، والكرملين لا يملك مثل هذه المعلومات".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تبذل جهودا لإنجاح مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أردوغان أن "مفاوضات إسطنبول تعد أرضية دبلوماسية أثبتت فاعليتها"، حيث لفت الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاح مسار السلام بين أوكرانيا وروسيا".
ويشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صرح في وقت سابق، بأن "تركيا مستعدة مجددًا لاستضافة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول"، وأنه "يجب الحفاظ على الزخم الحالي للمفاوضات".
وأضاف وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي عُقد في برلين: "كما نعلم، انطلقت عملية تفاوض جديدة في جنيف، ووضعت خطة مسبقًا. يجب الحفاظ على هذا الزخم التفاوضي. أما نحن فمستعدون لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مجددًا في إسطنبول، ولن يكون هناك خاسر في عملية السلام".