الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا - عاجل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-روسيا-ترحب-برغبة-تركيا-الإسهام-بالتوصل-إلى-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا---عاجل-1108073172.html
الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا - عاجل
الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا - عاجل
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ترحب برغبة تركيا في الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T08:50+0000
2025-12-12T09:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد تركيا ورغبتها في مواصلة الانخراط في أنشطة الوساطة والمساعدة في عملية السلام في أوكرانيا، وهو ما ترحب به بلادنا".وأوضح أردوغان أن "مفاوضات إسطنبول تعد أرضية دبلوماسية أثبتت فاعليتها"، حيث لفت الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاح مسار السلام بين أوكرانيا وروسيا".وأضاف وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي عُقد في برلين: "كما نعلم، انطلقت عملية تفاوض جديدة في جنيف، ووضعت خطة مسبقًا. يجب الحفاظ على هذا الزخم التفاوضي. أما نحن فمستعدون لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مجددًا في إسطنبول، ولن يكون هناك خاسر في عملية السلام".الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة زيلينسكي يتحدث عن استفتاء في أوكرانيا بشأن قضية الأراضي
https://sarabic.ae/20251203/أردوغان-تركيا-تبذل-جهودا-لإنجاح-مسار-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1107785260.html
https://sarabic.ae/20251211/البيت-الأبيض-ترامب-يعمل-بنشاط-على-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1108065912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا - عاجل

08:50 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 09:14 GMT 12.12.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ترحب برغبة تركيا في الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد تركيا ورغبتها في مواصلة الانخراط في أنشطة الوساطة والمساعدة في عملية السلام في أوكرانيا، وهو ما ترحب به بلادنا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن "قادة دول آسيا الوسطى الذين شاركوا في المنتدى الدولي للسلام والثقة في عشق آباد، لم يتطرقوا إلا بشكل طفيف إلى المسألة الأوكرانية في خطاباتهم".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
أردوغان: تركيا تبذل جهودا لإنجاح مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا
3 ديسمبر, 17:01 GMT

وحول انعقاد الإجتماع بين الرئيس الأمريكي وممثلي أوروبا وأوكرانيا، قال بيسكوف: "موسكو لا تعلم ما إذا كان اجتماع ترامب مع ممثلي أوكرانيا وأوروبا سيعقد، لم تُرر الولايات المتحدة الأمر بعد، والكرملين لا يملك مثل هذه المعلومات".

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
البيت الأبيض: ترامب يعمل بنشاط على تسوية الصراع في أوكرانيا
أمس, 20:20 GMT

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تبذل جهودا لإنجاح مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أردوغان أن "مفاوضات إسطنبول تعد أرضية دبلوماسية أثبتت فاعليتها"، حيث لفت الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاح مسار السلام بين أوكرانيا وروسيا".

ويشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صرح في وقت سابق، بأن "تركيا مستعدة مجددًا لاستضافة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول"، وأنه "يجب الحفاظ على الزخم الحالي للمفاوضات".

وأضاف وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي عُقد في برلين: "كما نعلم، انطلقت عملية تفاوض جديدة في جنيف، ووضعت خطة مسبقًا. يجب الحفاظ على هذا الزخم التفاوضي. أما نحن فمستعدون لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مجددًا في إسطنبول، ولن يكون هناك خاسر في عملية السلام".
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
زيلينسكي يتحدث عن استفتاء في أوكرانيا بشأن قضية الأراضي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала