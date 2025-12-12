https://sarabic.ae/20251212/القوات-الروسية-تدمر-90-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1108069977.html
القوات الروسية تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 90 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت أن الدفاعات الجوية اعترضت "63 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 فوق مقاطعة ياروسلافل، و4 فوق مقاطعة موسكو، و3 فوق كل من مقاطعتي سمولينسك وتفير ومنطقة حوض البحر الأسود، و2 فوق كل من مقاطعتي تامبوف وتولا، وواحدة فوق كل من مقاطعتي أوريول وروستوف".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق أراضي مقاطعات عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 90 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت أن الدفاعات الجوية اعترضت "63 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 فوق مقاطعة ياروسلافل، و4 فوق مقاطعة موسكو، و3 فوق كل من مقاطعتي سمولينسك وتفير ومنطقة حوض البحر الأسود، و2 فوق كل من مقاطعتي تامبوف وتولا، وواحدة فوق كل من مقاطعتي أوريول وروستوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.