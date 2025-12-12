عربي
القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر عسكرية روسية، لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير أربع مجموعات هجومية تابعة للواء 158 من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال محاولتها تنفيذ هجوم مضاد في مقاطعة... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال المصدر للوكالة: "حاول العدو تحريك أربع مجموعات هجومية من اللواء 158 الآلي المنفصل نحو أليكسييفكا، ونتيجةً لاشتباك ناري واسع النطاق، تم تدمير جميع المجموعات القتالية المعادية".وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، إلى أن "الجهود الرئيسية في المنطقة "الشمالية" تتركز على تعزيز المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع

أفادت مصادر عسكرية روسية، لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير أربع مجموعات هجومية تابعة للواء 158 من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال محاولتها تنفيذ هجوم مضاد في مقاطعة سومي.
وقال المصدر للوكالة: "حاول العدو تحريك أربع مجموعات هجومية من اللواء 158 الآلي المنفصل نحو أليكسييفكا، ونتيجةً لاشتباك ناري واسع النطاق، تم تدمير جميع المجموعات القتالية المعادية".
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، إلى أن "الجهود الرئيسية في المنطقة "الشمالية" تتركز على تعزيز المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف".
كما أعلن الرئيس بوتين، أن إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقاً للخطة الموضوعة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
