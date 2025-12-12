https://sarabic.ae/20251212/راجمات-غراد-الروسية-تدمر-تجمعا-عسكريا-أوكرانيا-في-كراسني-ليمان-1108069562.html
راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طواقم مدفعية الفوج 83 المتحرك، التابع لمجموعة قوات "الغرب"، دمرت تجمعًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأخبار
راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
04:16 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 04:19 GMT 12.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طواقم مدفعية الفوج 83 المتحرك، التابع لمجموعة قوات "الغرب"، دمرت تجمعًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وأضافت الوزارة: "بعد تلقي إحداثيات الهدف من طائرة استطلاع دون طيار، كاشفة عن موقع تجمع كبير للأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وصل طاقم منظومة صواريخ غراد بسرعة إلى منطقة القتال".
وأردفت الوزارة: "وأطلق الطاقم وابلًا من صواريخ (غراد) عيار 122 ملم بعيدة المدى، مما أدى إلى تدمير التجمع المعادي".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية
يوم أمس الخميس، أن وحدات من مجموعة "الغرب" استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية (في منطقة عمليات مجموعة "الغرب") خسرت ما يصل إلى 215 جنديًا، و4 مركبات مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و11 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.