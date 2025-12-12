عربي
مدير مكتب زيلينسكي السابق أشرف على استيراد الوقود النووي لصنع "قنبلة قذرة"– الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
كييف تخطط لإسقاط قذائف تحتوي على مواد سامة من طائرات مسيرة - وزارة الدفاع الروسية
كييف تخطط لإسقاط قذائف تحتوي على مواد سامة من طائرات مسيرة - وزارة الدفاع الروسية
كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، اللواء أليكسي رتيشيف، أن نظام كييف يعتزم إلقاء قذائف محملة بعوامل حرب... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف رتيشيف أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة تم تسجيل أكثر من 600 حالة استخدام كييف لوسائل مكافحة الشغب الكيميائية ومواد سامة أخرى".وأوضح أن "المساعدات العسكرية والمالية الغربية تحفز نظام كييف لانتهاكات عديدة للمعايير النووية الدولية. وفي الوقت نفسه، يغفل "الداعمون الغربيون" عن حقيقة أن تدهور نظام الإدارة العامة قد يدفع ليس أوكرانيا فحسب، بل عددًا من الدول الأوروبية أيضًا، إلى حافة كارثة بيئية".
كييف تخطط لإسقاط قذائف تحتوي على مواد سامة من طائرات مسيرة - وزارة الدفاع الروسية

07:32 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 07:38 GMT 12.12.2025)
كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، اللواء أليكسي رتيشيف، أن نظام كييف يعتزم إلقاء قذائف محملة بعوامل حرب كيميائية من طائرات مسيّرة، مشيرا إلى أن المقاتلين الأوكرانيين قد تلقوا تدريبا على ذلك.
وأضاف رتيشيف أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة تم تسجيل أكثر من 600 حالة استخدام كييف لوسائل مكافحة الشغب الكيميائية ومواد سامة أخرى".

وقال رتيشيف: "يثير الوضع في مصنع دنيبر الكيميائي مخاوف أيضًا. ففي الفترة من عام 1949 إلى عام 1991، كان هذا المصنع يعالج مركزات اليورانيوم وخام اليورانيوم، ولكنه يستخدم حاليًا لأغراض أخرى".

راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
وأضاف اللواء أليكسي رتيشيف: "تتغلغل مياه الأمطار في المباني، جارفة معها النفايات المشعة ومتراكمة في الأقبية، وفي ظل هذه الظروف، يزداد خطر تلوث حوض نهر دنيبر وتسرب نواتج تحلل اليورانيوم الخطرة إلى البحر الأسود".

وأوضح أن "المساعدات العسكرية والمالية الغربية تحفز نظام كييف لانتهاكات عديدة للمعايير النووية الدولية. وفي الوقت نفسه، يغفل "الداعمون الغربيون" عن حقيقة أن تدهور نظام الإدارة العامة قد يدفع ليس أوكرانيا فحسب، بل عددًا من الدول الأوروبية أيضًا، إلى حافة كارثة بيئية".
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
أمس, 08:11 GMT
