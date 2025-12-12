https://sarabic.ae/20251212/كييف-تخطط-لإسقاط-قذائف-تحتوي-على-مواد-سامة-من-طائرات-مسيّرة---وزارة-الدفاع-الروسية-1108072102.html

كييف تخطط لإسقاط قذائف تحتوي على مواد سامة من طائرات مسيرة - وزارة الدفاع الروسية

كييف تخطط لإسقاط قذائف تحتوي على مواد سامة من طائرات مسيرة - وزارة الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، اللواء أليكسي رتيشيف، أن نظام كييف يعتزم إلقاء قذائف محملة بعوامل حرب... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T07:32+0000

2025-12-12T07:32+0000

2025-12-12T07:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0b/1067571103_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_0db893ed96572e6385349c480ad8ffe9.jpg

وأضاف رتيشيف أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة تم تسجيل أكثر من 600 حالة استخدام كييف لوسائل مكافحة الشغب الكيميائية ومواد سامة أخرى".وأوضح أن "المساعدات العسكرية والمالية الغربية تحفز نظام كييف لانتهاكات عديدة للمعايير النووية الدولية. وفي الوقت نفسه، يغفل "الداعمون الغربيون" عن حقيقة أن تدهور نظام الإدارة العامة قد يدفع ليس أوكرانيا فحسب، بل عددًا من الدول الأوروبية أيضًا، إلى حافة كارثة بيئية".

https://sarabic.ae/20251212/راجمات-غراد-الروسية-تدمر-تجمعا-عسكريا-أوكرانيا-في-كراسني-ليمان-1108069562.html

https://sarabic.ae/20251211/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-في-اجتماع-المائدة-المستديرة-للسفراء-في-موسكو-1108038860.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا