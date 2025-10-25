https://sarabic.ae/20251025/حاكم-بريانسك-القوات-الأوكرانية-نفذت-ما-يقارب-20-ألف-غارة-على-الإقليم-منذ-بداية-العملية-الخاصة-1106371513.html
حاكم بريانسك: القوات الأوكرانية نفذت ما يقارب 20 ألف غارة على الإقليم منذ بداية العملية الخاصة
حاكم بريانسك: القوات الأوكرانية نفذت ما يقارب 20 ألف غارة على الإقليم منذ بداية العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن القوات الأوكرانية شنّت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أكثر من 19.7 ألف غارة على أراضي المقاطعة، ما أسفر... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T02:10+0000
2025-10-25T02:10+0000
2025-10-25T02:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
غارة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_0:87:1472:915_1920x0_80_0_0_75db80f0443a0baf2243ea9f3d7d921a.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأوضح بوغوماز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نفّذت القوات الأوكرانية 14,260 غارة، ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة بلغ إجمالي الضربات 19,760. للأسف، هناك ضحايا بين المدنيين، حيث قُتل 53 شخصًا."وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل يوميًا قصف المناطق الروسية الحدودية، مستخدمة الطائرات المسيّرة وعمليات التخريب الميداني.وأشار إلى أن مستوى التهديد الإرهابي في مقاطعة بريانسك لا يزال عند المستوى "الأصفر"، ما يعني بقاء حالة التأهّب الأمني مستمرة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20251019/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-45-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق--وزارة-الدفاع-1106163929.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_66:0:1374:981_1920x0_80_0_0_41bb47e1779c258f35a5fa5a91997d24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية, غارة
روسيا, القوات الأوكرانية, غارة
حاكم بريانسك: القوات الأوكرانية نفذت ما يقارب 20 ألف غارة على الإقليم منذ بداية العملية الخاصة
حصري
قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن القوات الأوكرانية شنّت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أكثر من 19.7 ألف غارة على أراضي المقاطعة، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا.
موسكو –سبوتنيك. وأوضح بوغوماز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نفّذت القوات الأوكرانية 14,260 غارة، ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة بلغ إجمالي الضربات 19,760. للأسف، هناك ضحايا بين المدنيين، حيث قُتل 53 شخصًا."
وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل يوميًا قصف المناطق الروسية الحدودية، مستخدمة الطائرات المسيّرة وعمليات التخريب الميداني.
وأشار إلى أن مستوى التهديد الإرهابي
في مقاطعة بريانسك لا يزال عند المستوى "الأصفر"، ما يعني بقاء حالة التأهّب الأمني مستمرة.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.