حاكم بريانسك: القوات الأوكرانية نفذت ما يقارب 20 ألف غارة على الإقليم منذ بداية العملية الخاصة

قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن القوات الأوكرانية شنّت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أكثر من 19.7 ألف غارة على أراضي المقاطعة، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا.
موسكو –سبوتنيك. وأوضح بوغوماز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نفّذت القوات الأوكرانية 14,260 غارة، ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة بلغ إجمالي الضربات 19,760. للأسف، هناك ضحايا بين المدنيين، حيث قُتل 53 شخصًا."
وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل يوميًا قصف المناطق الروسية الحدودية، مستخدمة الطائرات المسيّرة وعمليات التخريب الميداني.
وأشار إلى أن مستوى التهديد الإرهابي في مقاطعة بريانسك لا يزال عند المستوى "الأصفر"، ما يعني بقاء حالة التأهّب الأمني مستمرة.
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
19 أكتوبر, 04:25 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
