الكرملين يعلق على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بشأن "الاستعداد للحرب" ضد روسيا

الكرملين يعلق على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بشأن "الاستعداد للحرب" ضد روسيا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، ردًا على تصريحات مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن "ضرورة الاستعداد للحرب ضد روسيا"، أن... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتز، دعا روته الدول الأوروبية إلى "زيادة الإنفاق الدفاعي استعدادًا لمواجهة الروس"، كما دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى "تبني عقلية عسكرية"، زاعمًا أن الحلف هو "الهدف التالي" لروسيا.وتابع بيسكوف: "روسيا تتطلع إلى واشنطن، وليس إلى أوروبا، في قضايا التسوية في أوكرانيا"، ووصف موقف واشنطن بشأن قضية حل النزاع في أوكرانيا، بأنه "حاسم وواقعي".وأردف: "عندما فاز زيلينسكي بالانتخابات ضد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أطلق شعارات السلام. لكنه بدلًا من ذلك، استمر في انتهاك اتفاقيات مينسك، واستمر في المماطلة لكسب الوقت. بات من الواضح أنه لا أحد سينفّذ اتفاقيات مينسك، وبدلًا من السلام، بدأ في التقريب من الحرب".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن خبراء الناتو بدأوا بالتسلل إلى أوكرانيا، وبدخول الهيئات الحكومية الأوكرانية، وبدأت أولى شحنات الأسلحة حينها. كل هذا، بطبيعة الحال، شكّل تهديداً للشعب الروسي المقيم هناك، فضلاً عن التداعيات الجيوسياسية لهذا الوضع وعواقبه على الأمن الروسي. وكل هذا مجتمعاً، بالطبع، كان الشرارة التي دفعت إلى اتخاذ قرار شنّ عملية عسكرية خاصة".وبين المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن هناك حاجة إلى نظام ضمانات محدد لامتثال كييف لاتفاقيات التسوية الأوكرانية، مؤكدا أنه "يجب أن يكون هناك نظام معين من الضمانات ليس فقط للأمن، ولكن أيضًا لتنفيذ هذه الاتفاقيات".وقال لافروف، خلال اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى موسكو، حول موضوع تسوية الصراع في أوكرانيا: "ليس لدينا أي خطط عدوانية ضد أعضاء حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتوثيق الضمانات ذات الصلة كتابيًا، في وثيقة قانونية. وبطبيعة الحال، على أساس جماعي ومتبادل".لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييفالمندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا

