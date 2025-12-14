الكرملين يعلق على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بشأن "الاستعداد للحرب" ضد روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين يعلق على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بشأن "الاستعداد للحرب" ضد روسيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، ردًا على تصريحات مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن "ضرورة الاستعداد للحرب ضد روسيا"، أن...
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، ردًا على تصريحات مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن "ضرورة الاستعداد للحرب ضد روسيا"، أن "هذه التصريحات أدلى بها فرد من جيل نسي كيف كانت الحرب العالمية الثانية".
وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتز، دعا روته الدول الأوروبية إلى "زيادة الإنفاق الدفاعي استعدادًا لمواجهة الروس"، كما دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى "تبني عقلية عسكرية"، زاعمًا أن الحلف هو "الهدف التالي" لروسيا.
بدوره، رد بيسكوف على هذه التصريحات، قائلًا: "حسنًا، من المحتمل أن يكون هذا التصريح صادرًا عن ممثل لجيل تمكن من نسيان كيف كانت الحرب العالمية الثانية".
رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
أمين عام الناتو ينادي بتبني "عقلية عسكرية" ضد روسيا لأن الحلف هو الهدف التالي لموسكو
11 ديسمبر, 14:10 GMT
وتابع بيسكوف: "روسيا تتطلع إلى واشنطن، وليس إلى أوروبا، في قضايا التسوية في أوكرانيا"، ووصف موقف واشنطن بشأن قضية حل النزاع في أوكرانيا، بأنه "حاسم وواقعي".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "يبدو أن الأوروبيين يمارسون لعبتهم في أوكرانيا، فهم يريدون استمرار الحرب"، مشيرًا إلى أن "فلاديمير زيلينسكي، وصل إلى السلطة بشعارات السلام، لكنه استمر في انتهاك اتفاقيات مينسك، وبدأ في تقريب الحرب".

وأردف: "عندما فاز زيلينسكي بالانتخابات ضد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أطلق شعارات السلام. لكنه بدلًا من ذلك، استمر في انتهاك اتفاقيات مينسك، واستمر في المماطلة لكسب الوقت. بات من الواضح أنه لا أحد سينفّذ اتفاقيات مينسك، وبدلًا من السلام، بدأ في التقريب من الحرب".
لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
الأمن الفيدرالي يكشف استخدام الناتو "رادارات طائرة" للاستطلاع قرب حدود روسيا في القطب الشمالي
10 ديسمبر, 13:38 GMT
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن خبراء الناتو بدأوا بالتسلل إلى أوكرانيا، وبدخول الهيئات الحكومية الأوكرانية، وبدأت أولى شحنات الأسلحة حينها. كل هذا، بطبيعة الحال، شكّل تهديداً للشعب الروسي المقيم هناك، فضلاً عن التداعيات الجيوسياسية لهذا الوضع وعواقبه على الأمن الروسي. وكل هذا مجتمعاً، بالطبع، كان الشرارة التي دفعت إلى اتخاذ قرار شنّ عملية عسكرية خاصة".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستكون راضية إذا وقعت كييف، تحت الضغط، على أي شيء ثم قامت بتخريبه، تماماً كما حدث مع اتفاقيات مينسك، أكد بيسكوف بأن روسيا لن ترضى إذا وقعت كييف اتفاقيات سلام ثم بدأت في تخريبها، قائلا: "هذا لن يناسبنا".
وبين المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن هناك حاجة إلى نظام ضمانات محدد لامتثال كييف لاتفاقيات التسوية الأوكرانية، مؤكدا أنه "يجب أن يكون هناك نظام معين من الضمانات ليس فقط للأمن، ولكن أيضًا لتنفيذ هذه الاتفاقيات".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
الخارجية الروسية: "الناتو" يلجأ إلى التهديدات بعد فشله في تعطيل الاتصالات بشأن أوكرانيا
3 ديسمبر, 06:52 GMT

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن روسيا لا تملك أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي، وأنها مستعدة لتقديم ضمانات بهذا الشأن كتابيًا.

وقال لافروف، خلال اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى موسكو، حول موضوع تسوية الصراع في أوكرانيا: "ليس لدينا أي خطط عدوانية ضد أعضاء حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتوثيق الضمانات ذات الصلة كتابيًا، في وثيقة قانونية. وبطبيعة الحال، على أساس جماعي ومتبادل".
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
المندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا
