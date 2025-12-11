https://sarabic.ae/20251211/أمين-عام-الناتو-ينادي-بتبني-عقلية-عسكرية-ضد-روسيا-لأن-الحلف-هو-الهدف-التالي-لموسكو-1108056103.html

أمين عام الناتو ينادي بتبني "عقلية عسكرية" ضد روسيا لأن الحلف هو الهدف التالي لموسكو

أمين عام الناتو ينادي بتبني "عقلية عسكرية" ضد روسيا لأن الحلف هو الهدف التالي لموسكو

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روتّه، اليوم الخميس، دول الحلف إلى تبني "نهج عسكري" في التفكير، زاعما أن دول الحلف ستكون "الهدف التالي"... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072897270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39031d7aba1473678aafd1f8bd906c1b.jpg

وصرح روتّه، خلال كلمة ألقاها في برلين، "أنا هنا اليوم لشرح الوضع الذي يعيشه الناتو وما الذي يجب أن نفعله لوقف الحرب قبل أن تبدأ، ولهذا نحتاج إلى إدراك واضح للغاية لحجم التهديد، نحن الهدف التالي لروسيا، ونحن بالفعل نتعرض للضربات".وأضاف: "عندما أصبحتُ الأمينَ العام للناتو العام الماضي، حذرتُ من أن ما يحدث في أوكرانيا قد يحدث أيضًا مع دول الحلف، يجب علينا أن نتحوّل إلى التفكير بعقلية عسكرية". وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا لا تتبنى أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات خطيًا.وقال لافروف خلال اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو حول موضوع تسوية الصراع في أوكرانيا: "ليس لدينا أي خطط عدوانية ضد أعضاء حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتوثيق الضمانات ذات الصلة كتابيًا، في وثيقة قانونية. وبطبيعة الحال، على أساس جماعي ومتبادل".لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييفلافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد

