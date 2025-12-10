برلماني أمريكي يقدم مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
برلماني أمريكي يقدم مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو
برلماني أمريكي يقدم مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو
سبوتنيك عربي
قدّم النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي، مشروع قانون لانسحاب بلاده من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T04:50+0000
2025-12-10T04:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:1102:2049:2254_1920x0_80_0_0_8360033e722b03eef1d07657a1190f54.jpg
وجاء في بيان نُشر على موقع مكتب النائب الأمريكي:" قدم ماسي مشروع قانون يحمل الرقم 6508، "بشأن قانون الناتو"، و ينصّ على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بالانسحاب من الناتو، في حال لم يعامل أعضاؤه بلاده "بشكل عادل ويسددوا فواتيرهم".وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أنه خلال قمة الحلف عام 2018، أعلن ترامب صراحة أنه يفكّر في مغادرة الناتو، مشيرًا إلى أنه شعر في تلك اللحظة بأنه قد يصبح "الأمين العام الذي يشهد نهاية الحلف".ووفقًا لمذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، فإن ترامب أراد حينها الضغط على قادة الناتو عبر التهديد بالانسحاب ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا ويعلن دعمه للحلف مع انتقاده لقلة إنفاق بعض الدول.إعلام: أوروبا تخشى من تحميل ترامب المسؤولية لها بإفشال التسوية في أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
برلماني أمريكي يقدم مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو

04:50 GMT 10.12.2025
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Эдуард Песов
تابعنا عبر
قدّم النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي، مشروع قانون لانسحاب بلاده من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.
وجاء في بيان نُشر على موقع مكتب النائب الأمريكي:" قدم ماسي مشروع قانون يحمل الرقم 6508، "بشأن قانون الناتو"، و ينصّ على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بالانسحاب من الناتو، في حال لم يعامل أعضاؤه بلاده "بشكل عادل ويسددوا فواتيرهم".
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
المندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا
6 ديسمبر, 12:34 GMT

وكشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه كان يخشى تفكك الحلف أثناء فترة رئاسته له، بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، بالانسحاب من الحلف.

وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أنه خلال قمة الحلف عام 2018، أعلن ترامب صراحة أنه يفكّر في مغادرة الناتو، مشيرًا إلى أنه شعر في تلك اللحظة بأنه قد يصبح "الأمين العام الذي يشهد نهاية الحلف".
ووفقًا لمذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، فإن ترامب أراد حينها الضغط على قادة الناتو عبر التهديد بالانسحاب ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا ويعلن دعمه للحلف مع انتقاده لقلة إنفاق بعض الدول.
إعلام: أوروبا تخشى من تحميل ترامب المسؤولية لها بإفشال التسوية في أوكرانيا
