برلماني أمريكي يقدم مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو

وجاء في بيان نُشر على موقع مكتب النائب الأمريكي:" قدم ماسي مشروع قانون يحمل الرقم 6508، "بشأن قانون الناتو"، و ينصّ على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بالانسحاب من الناتو، في حال لم يعامل أعضاؤه بلاده "بشكل عادل ويسددوا فواتيرهم".وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أنه خلال قمة الحلف عام 2018، أعلن ترامب صراحة أنه يفكّر في مغادرة الناتو، مشيرًا إلى أنه شعر في تلك اللحظة بأنه قد يصبح "الأمين العام الذي يشهد نهاية الحلف".ووفقًا لمذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، فإن ترامب أراد حينها الضغط على قادة الناتو عبر التهديد بالانسحاب ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا ويعلن دعمه للحلف مع انتقاده لقلة إنفاق بعض الدول.إعلام: أوروبا تخشى من تحميل ترامب المسؤولية لها بإفشال التسوية في أوكرانيا
الأخبار
وجاء في بيان نُشر على موقع مكتب النائب الأمريكي:" قدم ماسي مشروع قانون يحمل الرقم 6508، "بشأن قانون الناتو"، و ينصّ على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بالانسحاب من الناتو، في حال لم يعامل أعضاؤه بلاده "بشكل عادل ويسددوا فواتيرهم".
وكشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه كان يخشى تفكك الحلف أثناء فترة رئاسته له، بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، بالانسحاب من الحلف.
وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أنه خلال قمة الحلف عام 2018، أعلن ترامب صراحة أنه يفكّر في مغادرة الناتو، مشيرًا إلى أنه شعر في تلك اللحظة بأنه قد يصبح "الأمين العام الذي يشهد نهاية الحلف
ووفقًا لمذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، فإن ترامب أراد حينها الضغط على قادة الناتو عبر التهديد بالانسحاب ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا ويعلن دعمه للحلف مع انتقاده لقلة إنفاق بعض الدول.