https://sarabic.ae/20251210/إعلام-أوروبا-تخشى-من-تحميل-ترامب-المسؤولية-لها-بإفشال-التسوية-في-أوكرانيا-1108001015.html

إعلام: أوروبا تخشى من تحميل ترامب المسؤولية لها بإفشال التسوية في أوكرانيا

إعلام: أوروبا تخشى من تحميل ترامب المسؤولية لها بإفشال التسوية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن أوروبا تخشى من أن يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي وكييف بعرقلة اتفاق لحل النزاع الأوكراني. 10.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-10T04:26+0000

2025-12-10T04:26+0000

2025-12-10T04:26+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769df75f2060e0ac65352769ab61607e.jpg

وأشارت شبكة "سي إن إن"، في تقرير، إلى أن "هناك مخاوف لدى المسؤولين الأوروبيين من أن ترامب يشعر بإحباط شديد من عدم إحراز تقدم في محادثات السلام، لدرجة أنه قد ينسحب منها، مُلقيًا باللوم على أوكرانيا وأوروبا في عرقلة الاتفاق".وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم أمس الثلاثاء، أن ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة بشكل متواصل.وقال بيسكوف في حديث للصحفيين: "نحن في انتظار نتائج المناقشة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، مبيّنًا أن "الاتصالات الحالية لا تركز على مناقشة التسوية الأوكرانية، حيث يجري الجانب الأمريكي حاليًا مناقشات مع كييف".الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام

https://sarabic.ae/20251210/الخارجية-الروسية-الاستراتيجية-الجديدة-للأمن-القومي-الأمريكي-تقدم-رؤية-واقعية-لمكانة-أوروبا-الحالية-1107998685.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية