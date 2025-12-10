https://sarabic.ae/20251210/إعلام-أوروبا-تخشى-من-تحميل-ترامب-المسؤولية-لها-بإفشال-التسوية-في-أوكرانيا-1108001015.html
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن أوروبا تخشى من أن يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي وكييف بعرقلة اتفاق لحل النزاع الأوكراني. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت شبكة "سي إن إن"، في تقرير، إلى أن "هناك مخاوف لدى المسؤولين الأوروبيين من أن ترامب يشعر بإحباط شديد من عدم إحراز تقدم في محادثات السلام، لدرجة أنه قد ينسحب منها، مُلقيًا باللوم على أوكرانيا وأوروبا في عرقلة الاتفاق".وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم أمس الثلاثاء، أن ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة بشكل متواصل.وقال بيسكوف في حديث للصحفيين: "نحن في انتظار نتائج المناقشة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، مبيّنًا أن "الاتصالات الحالية لا تركز على مناقشة التسوية الأوكرانية، حيث يجري الجانب الأمريكي حاليًا مناقشات مع كييف".الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، أن أوروبا تخشى من أن يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي وكييف بعرقلة اتفاق لحل النزاع الأوكراني.
وأشارت شبكة "سي إن إن"، في تقرير، إلى أن "هناك مخاوف لدى المسؤولين الأوروبيين من أن ترامب يشعر بإحباط شديد من عدم إحراز تقدم في محادثات السلام، لدرجة أنه قد ينسحب منها، مُلقيًا باللوم على أوكرانيا وأوروبا في عرقلة الاتفاق".
ووفقًا لأحد المصادر، تخسر كييف مواقع استراتيجية في الشرق بسبب خسائرها القتالية ومحدودية مواقعها الدفاعية.
وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم أمس الثلاثاء، أن ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر.
وأشارت الصحيفة أيضا، إلى أن زعيم نظام كييف أبلغ شركاءه الأوروبيين أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ضغطا عليه لاتخاذ قرار سريع خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف
، يوم أمس الثلاثاء، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة بشكل متواصل.
وقال بيسكوف في حديث للصحفيين: "نحن في انتظار نتائج المناقشة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، مبيّنًا أن "الاتصالات الحالية لا تركز على مناقشة التسوية الأوكرانية، حيث يجري الجانب الأمريكي حاليًا مناقشات مع كييف".