ستولتنبرغ: كنت أخشى انهيار الناتو بسبب تهديدات أمريكا بالانسحاب

ستولتنبرغ: كنت أخشى انهيار الناتو بسبب تهديدات أمريكا بالانسحاب

كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه كان يخشى تفكك الحلف أثناء فترة رئاسته له، بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد...

وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أنه خلال قمة الحلف عام 2018، أعلن ترامب صراحة أنه يفكّر في مغادرة الناتو، مشيرًا إلى أنه شعر في تلك اللحظة بأنه قد يصبح "الأمين العام الذي يشهد نهاية الحلف". ووفقًا لمذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، فإن ترامب أراد حينها الضغط على قادة الناتو عبر التهديد بالانسحاب ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا ويعلن دعمه للحلف مع انتقاده لقلة إنفاق بعض الدول.وفي السياق ذاته، وصف ستولتنبرغ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر هزيمة في تاريخ الناتو"، رغم اعتقاده بأن "القرار في نهاية المطاف كان صحيحًا". وأضاف أن الأحداث التي سبقت سقوط كابول في أغسطس (آب) 2021 وعودة حركة "طالبان" إلى الحكم، مثّلت نهاية حقبة امتدت قرابة 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

