عربي
https://sarabic.ae/20251109/ستولتنبرغ-كنت-أخشى-انهيار-الناتو-بسبب-تهديدات-أمريكا-بالانسحاب-1106892504.html
ستولتنبرغ: كنت أخشى انهيار الناتو بسبب تهديدات أمريكا بالانسحاب
ستولتنبرغ: كنت أخشى انهيار الناتو بسبب تهديدات أمريكا بالانسحاب
سبوتنيك عربي
كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه كان يخشى تفكك الحلف أثناء فترة رئاسته له، بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T03:59+0000
2025-11-09T05:11+0000
العالم
ستولتنبرغ
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_617601e954397035c52604ef00d032ca.jpg
وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أنه خلال قمة الحلف عام 2018، أعلن ترامب صراحة أنه يفكّر في مغادرة الناتو، مشيرًا إلى أنه شعر في تلك اللحظة بأنه قد يصبح "الأمين العام الذي يشهد نهاية الحلف". ووفقًا لمذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، فإن ترامب أراد حينها الضغط على قادة الناتو عبر التهديد بالانسحاب ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا ويعلن دعمه للحلف مع انتقاده لقلة إنفاق بعض الدول.وفي السياق ذاته، وصف ستولتنبرغ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر هزيمة في تاريخ الناتو"، رغم اعتقاده بأن "القرار في نهاية المطاف كان صحيحًا". وأضاف أن الأحداث التي سبقت سقوط كابول في أغسطس (آب) 2021 وعودة حركة "طالبان" إلى الحكم، مثّلت نهاية حقبة امتدت قرابة 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.
https://sarabic.ae/20251108/مسؤول-في-الناتو-نخطط-لنشر-800-ألف-جندي-على-الحدود-الروسية-1106862415.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3d5dfeb1453ba379a9382324f916937.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, ستولتنبرغ, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, ستولتنبرغ, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

ستولتنبرغ: كنت أخشى انهيار الناتو بسبب تهديدات أمريكا بالانسحاب

03:59 GMT 09.11.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 09.11.2025)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصور
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه كان يخشى تفكك الحلف أثناء فترة رئاسته له، بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الناتو.
وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أنه خلال قمة الحلف عام 2018، أعلن ترامب صراحة أنه يفكّر في مغادرة الناتو، مشيرًا إلى أنه شعر في تلك اللحظة بأنه قد يصبح "الأمين العام الذي يشهد نهاية الحلف".
ووفقًا لمذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، فإن ترامب أراد حينها الضغط على قادة الناتو عبر التهديد بالانسحاب ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا ويعلن دعمه للحلف مع انتقاده لقلة إنفاق بعض الدول.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
مسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
أمس, 06:09 GMT
وفي السياق ذاته، وصف ستولتنبرغ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر هزيمة في تاريخ الناتو"، رغم اعتقاده بأن "القرار في نهاية المطاف كان صحيحًا".
وأضاف أن الأحداث التي سبقت سقوط كابول في أغسطس (آب) 2021 وعودة حركة "طالبان" إلى الحكم، مثّلت نهاية حقبة امتدت قرابة 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.
