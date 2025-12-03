https://sarabic.ae/20251203/الخارجية-الروسية-الناتو-يلجأ-إلى-التهديدات-بعد-فشله-في-تعطيل-الاتصالات-بشأن-أوكرانيا-1107761542.html

الخارجية الروسية: "الناتو" يلجأ إلى التهديدات بعد فشله في تعطيل الاتصالات بشأن أوكرانيا

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن تصريحات رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، حول "ضربات استباقية" ضد...

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم تنجح الإنذارات الكاذبة السابقة في تعطيل الاتصالات بشأن هذه القضية، فلجأ الغرب إلى الترهيب والتهديد، لقد تم ذلك على وجه التحديد خلال الأيام التي تكثفت فيها الاتصالات الهادفة إلى حل الوضع في أوكرانيا".وأردفت: "يبدو أن النتيجة المرجوة لم تتحقق. استمرت الاتصالات، ولم يستجب أحد بالطريقة التي توقعها المحرضون. ثم لجأوا إلى الترهيب والتهديدات التي استهدفت تحديدًا عرقلة الاتفاقات".وصرح دراغون لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأنه "يمكن النظر في توجيه ضربة استباقية في ضوء الإجراءات الروسية المزعومة ضد التحالف"، وبأن "الضربة الاستباقية" يمكن اعتبارها "عملاً دفاعياً".روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانياوزير الخارجية الأمريكي: إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون التحدث مع روسيا

