https://sarabic.ae/20251203/الخارجية-الروسية-الناتو-يلجأ-إلى-التهديدات-بعد-فشله-في-تعطيل-الاتصالات-بشأن-أوكرانيا-1107761542.html
الخارجية الروسية: "الناتو" يلجأ إلى التهديدات بعد فشله في تعطيل الاتصالات بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: "الناتو" يلجأ إلى التهديدات بعد فشله في تعطيل الاتصالات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن تصريحات رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، حول "ضربات استباقية" ضد... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T06:52+0000
2025-12-03T06:52+0000
2025-12-03T06:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم تنجح الإنذارات الكاذبة السابقة في تعطيل الاتصالات بشأن هذه القضية، فلجأ الغرب إلى الترهيب والتهديد، لقد تم ذلك على وجه التحديد خلال الأيام التي تكثفت فيها الاتصالات الهادفة إلى حل الوضع في أوكرانيا".وأردفت: "يبدو أن النتيجة المرجوة لم تتحقق. استمرت الاتصالات، ولم يستجب أحد بالطريقة التي توقعها المحرضون. ثم لجأوا إلى الترهيب والتهديدات التي استهدفت تحديدًا عرقلة الاتفاقات".وصرح دراغون لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأنه "يمكن النظر في توجيه ضربة استباقية في ضوء الإجراءات الروسية المزعومة ضد التحالف"، وبأن "الضربة الاستباقية" يمكن اعتبارها "عملاً دفاعياً".روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانياوزير الخارجية الأمريكي: إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون التحدث مع روسيا
https://sarabic.ae/20251203/إعلام-الناتو-قد-يتوقف-عن-الحزم-المنتظمة-للمساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1107760892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: "الناتو" يلجأ إلى التهديدات بعد فشله في تعطيل الاتصالات بشأن أوكرانيا
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن تصريحات رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، حول "ضربات استباقية" ضد روسيا، تزامنت مع تكثيف الاتصالات بشأن أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم تنجح الإنذارات الكاذبة السابقة في تعطيل الاتصالات بشأن هذه القضية، فلجأ الغرب إلى الترهيب والتهديد، لقد تم ذلك على وجه التحديد خلال الأيام التي تكثفت فيها الاتصالات الهادفة إلى حل الوضع في أوكرانيا".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنه قبل ذلك، انطلقت موجة كاملة من المنشورات ضد روسيا.
وأردفت: "يبدو أن النتيجة المرجوة لم تتحقق. استمرت الاتصالات، ولم يستجب أحد بالطريقة التي توقعها المحرضون. ثم لجأوا إلى الترهيب والتهديدات التي استهدفت تحديدًا عرقلة الاتفاقات".
وبحسب تقديرها، فإن هذا يحدث لمصلحة "المتطرفين الليبراليين" الغربيين الذين يرغبون في استمرار الصراع.
وصرح دراغون لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأنه "يمكن النظر في توجيه ضربة استباقية في ضوء الإجراءات الروسية المزعومة ضد التحالف"، وبأن "الضربة الاستباقية" يمكن اعتبارها "عملاً دفاعياً".