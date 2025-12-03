https://sarabic.ae/20251203/إعلام-الناتو-قد-يتوقف-عن-الحزم-المنتظمة-للمساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1107760892.html
إعلام: "الناتو" قد يتخلى عن فكرة الحزم المنتظمة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا
ونقل موقع "بوليتيكو" عن دبلوماسيين في الحلف أن حلفاء الناتو يبحثون سبل جعل برنامج "قائمة الاحتياجات الأولوية لأوكرانيا" أكثر استدامة.وقال التقرير: "أحد الخيارات يتمثل في إزالة الالتزام بالحزم المنتظمة بقيمة 500 مليون دولار، مما قد يسمح للدول بتخصيص الأموال بشكل أكثر مرونة، في الوقت الذي تختاره".وتهدف هذه الفكرة في النهاية إلى استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتعزيز موقعها في المفاوضات، بحسب التقرير. وتجدر الإشارة إلى أن "مبادرة قائمة الاحتياجات الأولوية لأوكرانيا"، التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلف الناتو، لا تشمل تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، بل تفترض أن الأسلحة الأمريكية المخصصة لكييف يتم شراؤها من قبل الدول الأوروبية.من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعطل عملية التسوية وتورط دول الناتو مباشرة في النزاع، ووصفتها بأنها "لعب بالنار".كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا قانونيًا لروسيا. وأشار الكرملين إلى أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدرس فكرة التوقف عن تخصيص حزم مساعدات منتظمة بقيمة 500 مليون دولار لكييف ضمن مبادرة "قائمة الاحتياجات الأولوية لأوكرانيا"، بهدف جعل البرنامج أكثر مرونة.
ونقل موقع "بوليتيكو" عن دبلوماسيين في الحلف أن حلفاء الناتو يبحثون سبل جعل برنامج "قائمة الاحتياجات الأولوية لأوكرانيا" أكثر استدامة.
وقال التقرير: "أحد الخيارات يتمثل في إزالة الالتزام بالحزم المنتظمة بقيمة 500 مليون دولار، مما قد يسمح للدول بتخصيص الأموال بشكل أكثر مرونة، في الوقت الذي تختاره".
وتهدف هذه الفكرة في النهاية إلى استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتعزيز موقعها في المفاوضات، بحسب التقرير.
وتجدر الإشارة إلى أن "مبادرة قائمة الاحتياجات الأولوية لأوكرانيا"، التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلف الناتو، لا تشمل تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، بل تفترض أن الأسلحة الأمريكية المخصصة لكييف يتم شراؤها من قبل الدول الأوروبية.
من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
تعطل عملية التسوية وتورط دول الناتو مباشرة في النزاع، ووصفتها بأنها "لعب بالنار".
كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا قانونيًا لروسيا. وأشار الكرملين إلى أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.