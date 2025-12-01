مباحثات أمريكية-أوكرانية حول سيناريو استبعاد كييف من "ناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
مباحثات أمريكية-أوكرانية حول سيناريو استبعاد كييف من "ناتو"

ناقش مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون في ولاية فلوريدا الأمريكية سيناريو محتملا يقضي بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتناول المفاوضون تصورا يتم فيه حرمان كييف فعليا من فرصة الانضمام إلى حلف الناتو عبر اتفاقيات يجري التفاوض عليها مباشرة بين دول أعضاء حلف شمال الأطلسي وروسيا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت قناة "سي إن إن" التلفزيونية عن مصدر قوله، "من السابق لأوانه القول إننا توصلنا إلى قرار نهائي... إذ لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
أمس, 22:29 GMT
يشار إلى أنه خلال المفاوضات تمت مناقشة الجوانب الأكثر إشكالية في خطة التسوية بالتفصيل.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن مسألة الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا تزال عالقة بعد محادثات أمريكية وكييف في فلوريدا.
وأضافت الصحيفة أنه تم أيضاً مناقشة إمكانية "تبادل" الأراضي بين روسيا وأوكرانيا.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
روبيو: المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا مثمرة
أمس, 20:14 GMT
ومن بين القضايا العالقة في المفاوضات الأمريكية الأوكرانية، تشير الصحيفة إلى مسألة ما إذا كانت روسيا ستواصل إصرارها على الاعتراف الدولي بـ"المناطق الجديدة".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".

وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
