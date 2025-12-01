https://sarabic.ae/20251201/مباحثات-أمريكية-أوكرانية-حول-سيناريو-استبعاد-كييف-من-ناتو-1107659601.html
مباحثات أمريكية-أوكرانية حول سيناريو استبعاد كييف من "ناتو"
مباحثات أمريكية-أوكرانية حول سيناريو استبعاد كييف من "ناتو"
ناقش مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون في ولاية فلوريدا الأمريكية سيناريو محتملا يقضي بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتناول المفاوضون تصورا يتم فيه حرمان كييف فعليا من فرصة الانضمام إلى حلف الناتو عبر اتفاقيات يجري التفاوض عليها مباشرة بين دول أعضاء حلف شمال الأطلسي وروسيا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.يشار إلى أنه خلال المفاوضات تمت مناقشة الجوانب الأكثر إشكالية في خطة التسوية بالتفصيل.وأضافت الصحيفة أنه تم أيضاً مناقشة إمكانية "تبادل" الأراضي بين روسيا وأوكرانيا. ومن بين القضايا العالقة في المفاوضات الأمريكية الأوكرانية، تشير الصحيفة إلى مسألة ما إذا كانت روسيا ستواصل إصرارها على الاعتراف الدولي بـ"المناطق الجديدة".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
