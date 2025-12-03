https://sarabic.ae/20251203/روبيو-لدى-الولايات-المتحدة-مليون-أمر-آخر-غير-أوكرانيا-1107757148.html
روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانيا
وقال روبيو في البيت الأبيض تعليقاً على جهود واشنطن لتسوية النزاع الأوكراني: "انظروا، لدينا مليون أمر في العالم يجب التركيز عليه كدولة".وأكد روبيو أن السلطات الأمريكية لا تعتبر النزاع في أوكرانيا حرباً للولايات المتحدة، معبراً عن اعتقاده بأنه لم يكن ليتصاعد أبدًا لو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلطة.وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
