روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن هناك مليون أمر مختلف في العالم يجب على الولايات المتحدة التعامل معه بدلاً من محاولة تسوية الصراع في... 03.12.2025
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
وقال روبيو في البيت الأبيض تعليقاً على جهود واشنطن لتسوية النزاع الأوكراني: "انظروا، لدينا مليون أمر في العالم يجب التركيز عليه كدولة".وأكد روبيو أن السلطات الأمريكية لا تعتبر النزاع في أوكرانيا حرباً للولايات المتحدة، معبراً عن اعتقاده بأنه لم يكن ليتصاعد أبدًا لو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلطة.وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251202/كانت-محادثات-بوتن-مع-ويتكوف-وكوشنر-مفيدة-وبناءة---أوشاكوف-1107755042.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
02:35 GMT 03.12.2025
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن هناك مليون أمر مختلف في العالم يجب على الولايات المتحدة التعامل معه بدلاً من محاولة تسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو في البيت الأبيض تعليقاً على جهود واشنطن لتسوية النزاع الأوكراني: "انظروا، لدينا مليون أمر في العالم يجب التركيز عليه كدولة".
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: محادثات بوتين مع مبعوث ترامب وكوشنر كانت مفيدة وبناءة
أمس, 21:57 GMT
وأكد روبيو أن السلطات الأمريكية لا تعتبر النزاع في أوكرانيا حرباً للولايات المتحدة، معبراً عن اعتقاده بأنه لم يكن ليتصاعد أبدًا لو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلطة.
وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.
وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".
وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.
وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
