وزير الخارجية الأمريكي: إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون التحدث مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأريعاء، إن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "مفاوضات التسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا موقف كييف".ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".وأكد أن الولايات المتحدة تبحث خيارات مختلفة قد تكون مقبولة لطرفي الصراع، كما أقر روبيو بأن تحقيق التسوية الأوكرانية يعتمد فقط على موسكو وكييف.وانتقد روبيو غياب الاتصالات بين الإدارة الأمريكية السابقة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، وقال: "علينا أن نتحدث مع الطرفين. كان هناك أشخاص غير عقلانيين يتولون هذا الملف ويعتقدون أنه يجب التحدث إلى الجانب الأوكراني فقط، وليس إلى الروسي".وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير/ شباط و13 مارس/ آذار، ثم التقى مع بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل/ نيسان مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس/ آب، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.

