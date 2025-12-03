وزير الخارجية الأمريكي: إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون التحدث مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الأمريكي: إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون التحدث مع روسيا
وزير الخارجية الأمريكي: إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون التحدث مع روسيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأريعاء، إن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T03:59+0000
2025-12-03T05:02+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107758551_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_5463b2136d6d1592894e8e28485adad9.jpg
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "مفاوضات التسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا موقف كييف".ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".وأكد أن الولايات المتحدة تبحث خيارات مختلفة قد تكون مقبولة لطرفي الصراع، كما أقر روبيو بأن تحقيق التسوية الأوكرانية يعتمد فقط على موسكو وكييف.وانتقد روبيو غياب الاتصالات بين الإدارة الأمريكية السابقة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، وقال: "علينا أن نتحدث مع الطرفين. كان هناك أشخاص غير عقلانيين يتولون هذا الملف ويعتقدون أنه يجب التحدث إلى الجانب الأوكراني فقط، وليس إلى الروسي".وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير/ شباط و13 مارس/ آذار، ثم التقى مع بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل/ نيسان مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس/ آب، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
03:59 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 03.12.2025)
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأريعاء، إن إنهاء الصراع في أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا، موضحا أنه "لا يمكن وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا دون التحدث مع روسيا".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "مفاوضات التسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا موقف كييف".
ويرى روبيو أن التسوية الأوكرانية باتت أقرب، ولكن ليس بما يكفي، قائلا: "حققنا بعض التقدم، واقتربنا، لكننا ما زلنا غير قريبين بما يكفي، ولم نصل بعد. آمل أن يتغير ذلك".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانيا
02:35 GMT
وأكد أن الولايات المتحدة تبحث خيارات مختلفة قد تكون مقبولة لطرفي الصراع، كما أقر روبيو بأن تحقيق التسوية الأوكرانية يعتمد فقط على موسكو وكييف.
وقال: "في نهاية المطاف، سيعتمد ذلك عليهما (روسيا وأوكرانيا). إذا قررا أنهما لا تريدان إنهاء الصراع، فسيستمر. سنحاول إنهاءه"، واصفا الصراع الأوكراني بأنه "الأكثر لا منطقية"، مدعيًا أنه "لا أحد يربح فيه بالمعنى التقليدي".
وانتقد روبيو غياب الاتصالات بين الإدارة الأمريكية السابقة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، وقال: "علينا أن نتحدث مع الطرفين. كان هناك أشخاص غير عقلانيين يتولون هذا الملف ويعتقدون أنه يجب التحدث إلى الجانب الأوكراني فقط، وليس إلى الروسي".
وأضاف أن واشنطن تحاول الآن "تقريب وجهات النظر بين الطرفين"، مشددًا: "ولتحقيق ذلك يجب أن نتحدث مع الطرفين".
وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.
وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير/ شباط و13 مارس/ آذار، ثم التقى مع بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل/ نيسان مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس/ آب، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".
وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
