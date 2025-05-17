أوروبا تزيد وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 2022

عربي
تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250517/أوروبا-تزيد-وارداتها-من-الأسمدة-الروسية-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2022-1100654094.html
أوروبا تزيد وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 2022
أوروبا تزيد وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 2022
سبوتنيك عربي
وفي مارس/آذار، زادت روسيا إمداداتها من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T07:25+0000
2025-05-17T07:25+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100653927_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_c3f54349772a046dca13264dbd85d559.jpg
وهكذا، في بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.وزادت ألمانيا وارداتها من الأسمدة من روسيا بنسبة 15% إلى 24.4 مليون يورو. وتستكمل رومانيا قائمة الدول الثلاث الأولى، حيث انخفضت وارداتها، على العكس من ذلك، بمقدار الثلث لتصل إلى 19.5 مليون يورو.وبحسب نتائج شهر مارس/آذار، ظلت روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 26%. وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 19%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 12%.قال مصدر في البرلمان الأوروبي لوكالة "سبوتنيك"، إن لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي وافقت على اقتراح بزيادة الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا.وأوضحت الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أنه من المقرر مبدئيا التصويت في الجلسة العامة على هذا الاقتراح في 21 مايو/أيار."منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان
https://sarabic.ae/20250513/روسيا-والإمارات-تبحثان-فرص-التعاون-الصناعي-والتجاري-في-منتدى-قازان-2025-1100494501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100653927_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_7b7853e08eb1affe32c5dede7948afee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوروبا تزيد وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 2022

07:25 GMT 17.05.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورنقل الأسمدة من المركبة إلى مخزن مجمع البذور أثناء زراعة القمح في روسيا
نقل الأسمدة من المركبة إلى مخزن مجمع البذور أثناء زراعة القمح في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وفي مارس/آذار، زادت روسيا إمداداتها من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".
وهكذا، في بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.

وكان المشتري الرئيسي للأسمدة الروسية في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار هي بولندا، التي زادت وارداتها بمقدار الربع في شهر واحد، إلى حد أقصى قدره 86.1 مليون يورو في عدة سنوات.

وزادت ألمانيا وارداتها من الأسمدة من روسيا بنسبة 15% إلى 24.4 مليون يورو. وتستكمل رومانيا قائمة الدول الثلاث الأولى، حيث انخفضت وارداتها، على العكس من ذلك، بمقدار الثلث لتصل إلى 19.5 مليون يورو.
وبحسب نتائج شهر مارس/آذار، ظلت روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 26%. وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 19%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 12%.
منتدى قازان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
روسيا والإمارات تبحثان فرص التعاون الصناعي والتجاري في منتدى "قازان 2025"
13 مايو, 15:40 GMT
قال مصدر في البرلمان الأوروبي لوكالة "سبوتنيك"، إن لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي وافقت على اقتراح بزيادة الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا.
وأوضحت الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أنه من المقرر مبدئيا التصويت في الجلسة العامة على هذا الاقتراح في 21 مايو/أيار.
"منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار
بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала