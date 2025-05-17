https://sarabic.ae/20250517/أوروبا-تزيد-وارداتها-من-الأسمدة-الروسية-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2022-1100654094.html
أوروبا تزيد وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 2022
أوروبا تزيد وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 2022
سبوتنيك عربي
وفي مارس/آذار، زادت روسيا إمداداتها من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
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وهكذا، في بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.وزادت ألمانيا وارداتها من الأسمدة من روسيا بنسبة 15% إلى 24.4 مليون يورو. وتستكمل رومانيا قائمة الدول الثلاث الأولى، حيث انخفضت وارداتها، على العكس من ذلك، بمقدار الثلث لتصل إلى 19.5 مليون يورو.وبحسب نتائج شهر مارس/آذار، ظلت روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 26%. وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 19%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 12%.قال مصدر في البرلمان الأوروبي لوكالة "سبوتنيك"، إن لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي وافقت على اقتراح بزيادة الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا.وأوضحت الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أنه من المقرر مبدئيا التصويت في الجلسة العامة على هذا الاقتراح في 21 مايو/أيار."منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان
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اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوروبا تزيد وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 2022
وفي مارس/آذار، زادت روسيا إمداداتها من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".
وهكذا، في بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.
وكان المشتري الرئيسي للأسمدة الروسية في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار هي بولندا، التي زادت وارداتها بمقدار الربع في شهر واحد، إلى حد أقصى قدره 86.1 مليون يورو في عدة سنوات.
وزادت ألمانيا وارداتها من الأسمدة من روسيا بنسبة 15% إلى 24.4 مليون يورو. وتستكمل رومانيا قائمة الدول الثلاث الأولى، حيث انخفضت وارداتها، على العكس من ذلك، بمقدار الثلث لتصل إلى 19.5 مليون يورو.
وبحسب نتائج شهر مارس/آذار، ظلت روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 26%. وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 19%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 12%.
قال مصدر في البرلمان الأوروبي لوكالة "سبوتنيك"، إن لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي وافقت على اقتراح بزيادة الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا.
وأوضحت الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أنه من المقرر مبدئيا التصويت في الجلسة العامة على هذا الاقتراح في 21 مايو/أيار.