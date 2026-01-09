دراسة تحليلية: روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس عالميا متجاوزة أوكرانيا في 2025-2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
دراسة تحليلية: روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس عالميا متجاوزة أوكرانيا في 2025-2026
دراسة تحليلية: روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس عالميا متجاوزة أوكرانيا في 2025-2026
أشارت دراسة تحليلية أجرتها "سبوتنيك"، إلى أن روسيا ستتصدر سوق تصدير زيت عباد الشمس خلال السنة الزراعية 2025–2026، متجاوزة أوكرانيا، التي حافظت على الصدارة... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T20:42+0000
2026-01-09T20:42+0000
أخبار روسيا
روسيا
اقتصاد
اقتصاد روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073512199_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2486284fc831af876b01aa1f08e1e04e.jpg
ووفقا للتحليل أجرته "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات مفتوحة وتوقعات الأكاديمية الروسية للعلوم، ستبلغ صادرات روسيا من زيت دوار الشمس نحو 4.8 مليون طن خلال الموسم الزراعي الحالي.وكانت الشركات الأوكرانية قد صدرت في الموسم الزراعي الماضي نحو 4.7 مليون طن من زيت دوار الشمس، بينما بلغت صادرات الشركات الروسية آنذاك قرابة 4.2 مليون طن، بحسب البيانات الأمريكية.وأضاف أنه وفقا للاستطلاعات، "ترغب3 من كل 5 شركات في التصدير إلى العالم العربي، وهذه السوق تمثل أولوية لها".علاوة على ذلك، "يعتبر 48% من المصدرين المنطقة العربية من بين أهم 3 أسواق ذات أولوية لديهم. ولزيادة الصادرات إلى الخليج، يقدم مركز التصدير الروسي "أر أي سي" (REC) تدابير دعم مختلفة".
أشارت دراسة تحليلية أجرتها "سبوتنيك"، إلى أن روسيا ستتصدر سوق تصدير زيت عباد الشمس خلال السنة الزراعية 2025–2026، متجاوزة أوكرانيا، التي حافظت على الصدارة لسنوات طويلة.
ووفقا للتحليل أجرته "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات مفتوحة وتوقعات الأكاديمية الروسية للعلوم، ستبلغ صادرات روسيا من زيت دوار الشمس نحو 4.8 مليون طن خلال الموسم الزراعي الحالي.

في المقابل، تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن صادرات أوكرانيا ستصل إلى 4.2 مليون طن فقط خلال الفترة ذاتها.

التصدير الى الأسواق العربيية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
مركز التصدير الروسي: الدول العربية من بين أهم الأسواق الرئيسية للصادرات الروسية
20 أكتوبر 2025, 14:50 GMT
وكانت الشركات الأوكرانية قد صدرت في الموسم الزراعي الماضي نحو 4.7 مليون طن من زيت دوار الشمس، بينما بلغت صادرات الشركات الروسية آنذاك قرابة 4.2 مليون طن، بحسب البيانات الأمريكية.

وفي السياق ذاته، صرح النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي "في أي بي. آر إف" (VEB.RF) والرئيس التنفيذي لشركة "أي إكس آي أر" (EXIAR)، نيكيتا جوساكوف، في وقت سابق خلال حوار تجاري مع دول الخليج ضمن فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، أن "استطلاعات رأي للمصدرين الروس أظهرت أن نحو نصف الشركات الروسية تعتبر الأسواق العربية أولوية".

وأضاف أنه وفقا للاستطلاعات، "ترغب3 من كل 5 شركات في التصدير إلى العالم العربي، وهذه السوق تمثل أولوية لها".
نساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
دولة عربية تضاعف وارداتها من المنتجات الغذائية الروسية 3 مرات
14 فبراير 2025, 13:05 GMT

وأشار جوساكوف إلى أنه "مصدرا واحدا من كل 4 مصدرين صناعيين، وواحد من كل 5 مصدرين زراعيين، يصدرون منتجاتهم إلى العالم العربي".

علاوة على ذلك، "يعتبر 48% من المصدرين المنطقة العربية من بين أهم 3 أسواق ذات أولوية لديهم. ولزيادة الصادرات إلى الخليج، يقدم مركز التصدير الروسي "أر أي سي" (REC) تدابير دعم مختلفة".
