دراسة تحليلية: روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس عالميا متجاوزة أوكرانيا في 2025-2026
ووفقا للتحليل أجرته "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات مفتوحة وتوقعات الأكاديمية الروسية للعلوم، ستبلغ صادرات روسيا من زيت دوار الشمس نحو 4.8 مليون طن خلال الموسم الزراعي الحالي.وكانت الشركات الأوكرانية قد صدرت في الموسم الزراعي الماضي نحو 4.7 مليون طن من زيت دوار الشمس، بينما بلغت صادرات الشركات الروسية آنذاك قرابة 4.2 مليون طن، بحسب البيانات الأمريكية.وأضاف أنه وفقا للاستطلاعات، "ترغب3 من كل 5 شركات في التصدير إلى العالم العربي، وهذه السوق تمثل أولوية لها".علاوة على ذلك، "يعتبر 48% من المصدرين المنطقة العربية من بين أهم 3 أسواق ذات أولوية لديهم. ولزيادة الصادرات إلى الخليج، يقدم مركز التصدير الروسي "أر أي سي" (REC) تدابير دعم مختلفة".
دراسة تحليلية: روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس عالميا متجاوزة أوكرانيا في 2025-2026
أشارت دراسة تحليلية أجرتها "سبوتنيك"، إلى أن روسيا ستتصدر سوق تصدير زيت عباد الشمس خلال السنة الزراعية 2025–2026، متجاوزة أوكرانيا، التي حافظت على الصدارة لسنوات طويلة.
ووفقا للتحليل أجرته "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات مفتوحة وتوقعات الأكاديمية الروسية للعلوم، ستبلغ صادرات روسيا من زيت دوار الشمس نحو 4.8 مليون طن خلال الموسم الزراعي الحالي.
في المقابل، تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن صادرات أوكرانيا ستصل إلى 4.2 مليون طن فقط خلال الفترة ذاتها.
20 أكتوبر 2025, 14:50 GMT
وكانت الشركات الأوكرانية قد صدرت في الموسم الزراعي الماضي نحو 4.7 مليون طن من زيت دوار الشمس، بينما بلغت صادرات الشركات الروسية
آنذاك قرابة 4.2 مليون طن، بحسب البيانات الأمريكية.
وفي السياق ذاته، صرح النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي "في أي بي. آر إف" (VEB.RF) والرئيس التنفيذي لشركة "أي إكس آي أر" (EXIAR)، نيكيتا جوساكوف، في وقت سابق خلال حوار تجاري مع دول الخليج ضمن فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، أن "استطلاعات رأي للمصدرين الروس أظهرت أن نحو نصف الشركات الروسية تعتبر الأسواق العربية أولوية".
وأضاف أنه وفقا للاستطلاعات، "ترغب3 من كل 5 شركات في التصدير إلى العالم العربي
، وهذه السوق تمثل أولوية لها".
14 فبراير 2025, 13:05 GMT
وأشار جوساكوف إلى أنه "مصدرا واحدا من كل 4 مصدرين صناعيين، وواحد من كل 5 مصدرين زراعيين، يصدرون منتجاتهم إلى العالم العربي".
علاوة على ذلك، "يعتبر 48% من المصدرين المنطقة العربية من بين أهم 3 أسواق ذات أولوية لديهم
. ولزيادة الصادرات إلى الخليج، يقدم مركز التصدير الروسي "أر أي سي" (REC) تدابير دعم مختلفة".