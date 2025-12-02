https://sarabic.ae/20251202/صنع-في-روسيا-تقدم-أفضل-المنتجات-الروسية-في-منتدى-الأعمال-الروسي-السعودي-بالرياض-1107738796.html
"صنع في روسيا" تقدم أفضل المنتجات الروسية في منتدى الأعمال الروسي السعودي بالرياض
بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، عُرضت منتجات تحمل علامة "صنع في روسيا" في منتدى أعمال بالرياض، وذلك وفقا لبيان... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106241598_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_53556f0950af27f860a6ef5465a45030.jpg
وأفاد البيان: "عُقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في الأول من ديسمبر (كانون الأول الجاري)، بمشاركة الجهة المشغلة للجناح الوطني الروسي في المملكة العربية السعودية". ويأتي هذا الحدث قبل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي سيحتفل بها عام 2026. وغطى برنامج منتدى الأعمال مجموعة من القضايا الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشملت المواضيع الرئيسية للنقاش التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الرقمنة، وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية. وبحسب البيان، يسهم هذا النهج الشامل في تحديد مجالات نمو جديدة وتعزيز العلاقات القائمة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص في المنتدى لمساحة العرض، حيث عرض مشغل الجناح بفخر منتجات من أبرز المصنعين الروس تحت العلامة التجارية الموحدة "صنع في روسيا"، التي يروّج لها مركز التصدير الروسي".وأضاف: "لا يقتصر هدف هذا الحدث في الرياض على عرض أفضل المنتجات الروسية فحسب، بل يهدف أيضا إلى توفير منصة فعّالة لبناء علاقات تجارية جديدة، وإبرام اتفاقيات ذات منفعة متبادلة، وإرساء أسس متينة لتعاون أوثق في القرن المقبل من العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية".التعاون الاستثماري هو الموضوع الرئيسي في المنتدى الروسي السعوديروسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياضالرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل
بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، عُرضت منتجات تحمل علامة "صنع في روسيا" في منتدى أعمال بالرياض، وذلك وفقا لبيان صادر عن مركز التصدير الروسي.
وأفاد البيان: "عُقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في الأول من ديسمبر (كانون الأول الجاري)، بمشاركة الجهة المشغلة للجناح الوطني الروسي في المملكة العربية السعودية".
ويأتي هذا الحدث قبل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي سيحتفل بها عام 2026.
وتم تنظيم المنتدى على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث، وشارك في تنظيم المنتدى كل من مؤسسة "روسكونغرس"، ومجلسي الأعمال الروسي السعودي والروسي العربي، بدعم من الحكومة الروسية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية.
وغطى برنامج منتدى الأعمال مجموعة من القضايا الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشملت المواضيع الرئيسية للنقاش التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الرقمنة، وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وبحسب البيان، يسهم هذا النهج الشامل في تحديد مجالات نمو جديدة وتعزيز العلاقات القائمة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص في المنتدى لمساحة العرض، حيث عرض مشغل الجناح بفخر منتجات من أبرز المصنعين الروس تحت العلامة التجارية الموحدة "صنع في روسيا"، التي يروّج لها مركز التصدير الروسي".
وقد خُصص حيزٌ مُخصص لعرض وتذوق منتجات مميزة من الشركات المشاركة في الجناح، والتي أثبتت جميعها جودتها العالية.
وأوضح أليكسي سولودوف، نائب رئيس مركز التصدير الروسي، أن "مشاركة الجناح الوطني الروسي في هذا الحدث المهم تؤكد التزام روسيا الاستراتيجي بتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وتعد هذه الخطوة مهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي للترويج لعلامة "صنع في روسيا" في الأسواق الخارجية".
وأضاف: "لا يقتصر هدف هذا الحدث في الرياض على عرض أفضل المنتجات الروسية فحسب، بل يهدف أيضا إلى توفير منصة فعّالة لبناء علاقات تجارية جديدة، وإبرام اتفاقيات ذات منفعة متبادلة، وإرساء أسس متينة لتعاون أوثق في القرن المقبل من العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية".