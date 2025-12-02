https://sarabic.ae/20251202/صنع-في-روسيا-تقدم-أفضل-المنتجات-الروسية-في-منتدى-الأعمال-الروسي-السعودي-بالرياض-1107738796.html

"صنع في روسيا" تقدم أفضل المنتجات الروسية في منتدى الأعمال الروسي السعودي بالرياض

بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، عُرضت منتجات تحمل علامة "صنع في روسيا" في منتدى أعمال بالرياض، وذلك وفقا لبيان...

وأفاد البيان: "عُقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في الأول من ديسمبر (كانون الأول الجاري)، بمشاركة الجهة المشغلة للجناح الوطني الروسي في المملكة العربية السعودية". ويأتي هذا الحدث قبل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي سيحتفل بها عام 2026. وغطى برنامج منتدى الأعمال مجموعة من القضايا الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشملت المواضيع الرئيسية للنقاش التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الرقمنة، وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية. وبحسب البيان، يسهم هذا النهج الشامل في تحديد مجالات نمو جديدة وتعزيز العلاقات القائمة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص في المنتدى لمساحة العرض، حيث عرض مشغل الجناح بفخر منتجات من أبرز المصنعين الروس تحت العلامة التجارية الموحدة "صنع في روسيا"، التي يروّج لها مركز التصدير الروسي".وأضاف: "لا يقتصر هدف هذا الحدث في الرياض على عرض أفضل المنتجات الروسية فحسب، بل يهدف أيضا إلى توفير منصة فعّالة لبناء علاقات تجارية جديدة، وإبرام اتفاقيات ذات منفعة متبادلة، وإرساء أسس متينة لتعاون أوثق في القرن المقبل من العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية".التعاون الاستثماري هو الموضوع الرئيسي في المنتدى الروسي السعوديروسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياضالرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل

