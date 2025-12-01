ارتفاع قياسي في أعداد السياح السعوديين إلى روسيا خلال 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ارتفاع قياسي في أعداد السياح السعوديين إلى روسيا خلال 2025
ارتفاع قياسي في أعداد السياح السعوديين إلى روسيا خلال 2025
سبوتنيك عربي
بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، ما يقرب من 50 ألف سائح، وهو ما يزيد ثمانية أضعاف...
ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، استند إلى بيانات من النظام الموحد للمعلومات والإحصاءات: "زار 49,600 سائح سعودي روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، أي بزيادة قدرها الخمس عن العام السابق، وفي عام 2019، كان عدد الزيارات أقل بكثير - 6,200 رحلة فقط".وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي السعودي، المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين، حيث مثّل روسيا في حفل التوقيع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.وبدوره، أعلن رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، ماجد التركي، أمس الأحد، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي الذي سيعقد في الرياض، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون بمثابة منصة لمناقشة التعاون الاستثماري بين شركات البلدين.وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول روسيا والسعودية توقعان اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات
تابعنا عبر
بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، ما يقرب من 50 ألف سائح، وهو ما يزيد ثمانية أضعاف على عددهم قبل جائحة كورونا.
ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، استند إلى بيانات من النظام الموحد للمعلومات والإحصاءات: "زار 49,600 سائح سعودي روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، أي بزيادة قدرها الخمس عن العام السابق، وفي عام 2019، كان عدد الزيارات أقل بكثير - 6,200 رحلة فقط".

تم تسجيل الرقم القياسي المطلق لعدد السياح القادمين من المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2025 بواقع 27 ألف شخص، في حين كان الحد الأقصى في العام السابق بواقع 23900 شخص.

ووقّعت روسيا والمملكة العربية السعودية، في وقت سابق من اليوم، اتفاقية حكومية دولية تمنح الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جميع أنواع جوازات السفر.

وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي السعودي، المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين، حيث مثّل روسيا في حفل التوقيع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
وبدوره، أعلن رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، ماجد التركي، أمس الأحد، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي الذي سيعقد في الرياض، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون بمثابة منصة لمناقشة التعاون الاستثماري بين شركات البلدين.
وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
