ارتفاع قياسي في أعداد السياح السعوديين إلى روسيا خلال 2025
ارتفاع قياسي في أعداد السياح السعوديين إلى روسيا خلال 2025
بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، ما يقرب من 50 ألف سائح، وهو ما يزيد ثمانية أضعاف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، استند إلى بيانات من النظام الموحد للمعلومات والإحصاءات: "زار 49,600 سائح سعودي روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، أي بزيادة قدرها الخمس عن العام السابق، وفي عام 2019، كان عدد الزيارات أقل بكثير - 6,200 رحلة فقط".وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي السعودي، المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين، حيث مثّل روسيا في حفل التوقيع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.وبدوره، أعلن رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، ماجد التركي، أمس الأحد، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي الذي سيعقد في الرياض، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون بمثابة منصة لمناقشة التعاون الاستثماري بين شركات البلدين.وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول روسيا والسعودية توقعان اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات
بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، ما يقرب من 50 ألف سائح، وهو ما يزيد ثمانية أضعاف على عددهم قبل جائحة كورونا.
ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، استند إلى بيانات من النظام الموحد للمعلومات والإحصاءات: "زار 49,600 سائح سعودي روسيا،
خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، أي بزيادة قدرها الخمس عن العام السابق، وفي عام 2019، كان عدد الزيارات أقل بكثير - 6,200 رحلة فقط".
تم تسجيل الرقم القياسي المطلق لعدد السياح القادمين من المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2025 بواقع 27 ألف شخص، في حين كان الحد الأقصى في العام السابق بواقع 23900 شخص.
ووقّعت روسيا والمملكة العربية السعودية، في وقت سابق من اليوم، اتفاقية حكومية دولية تمنح الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جميع أنواع جوازات السفر.
وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي السعودي، المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين، حيث مثّل روسيا في حفل التوقيع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
وبدوره، أعلن رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، ماجد التركي، أمس الأحد، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي
الذي سيعقد في الرياض، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون بمثابة منصة لمناقشة التعاون الاستثماري بين شركات البلدين.
وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي
سيعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.