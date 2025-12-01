روسيا والسعودية توقعان اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات
09:33 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 10:12 GMT 01.12.2025)
وقّعت روسيا والمملكة العربية السعودية اتفاقية حكومية دولية تمنح الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جميع أنواع جوازات السفر.
وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي السعودي، المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين، حيث مثّل روسيا في حفل التوقيع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، وفقا لمراسل "ريا نوفوستي".
وكانت الحكومة الروسية قد وافقت، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات.
وفي سياق آخر، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا تعرض على المملكة العربية السعودية شراكة لتطبيق التقنيات الروسية المتقدمة في قطاعي الطاقة واستخراج المعادن.
وقال نوفاك، خلال حديثه في المنتدى التجاري الروسي السعودي: "نقترح شراكة في مجال مهم للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثل تنفيذ التقنيات العالية في قطاع الطاقة واستخراج المعادن، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الكفاءات والتقنيات اللازمة لتطوير الاحتياطيات التي يصعب استخراجها" .
بدوره، أعلن رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، ماجد التركي، أمس الأحد، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي الذي سيعقد في الرياض، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون بمثابة منصة لمناقشة التعاون الاستثماري بين شركات البلدين.
وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وأشار التركي إلى أن هذا الاجتماع، سيترأسه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، وأضاف أن المنتدى سيشهد مشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص في المملكة، وسيناقش أوجه التعاون الاستثماري لا سيما في مجالات تتجاوز قطاع الطاقة والنفط والغاز، لتشمل قضايا الاستثمارات المشتركة بصورة أشمل.
وبحسب دعوة وزارة الاستثمار السعودية، التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، سيتاح للمشاركين خلال المنتدى التعرف إلى الشراكة الاستثمارية بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث فرص مشاركة القطاع الخاص، مع تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة على هامش الحدث.
وأصدرت شركة "روسكونغرس"، يوم الاثنين الماضي، برنامج منتدى الأعمال الروسي السعودي، والذي يتضمن سلسلة من حلقات النقاش المخصصة لمختلف مجالات التعاون الروسي السعودي الواعدة، تشمل الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الزراعية والتعدينية، وقطاع البناء. كما يخطط لعقد جلسة خارجية ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، تركز على المناهج الحديثة للتنمية الحضرية، بما في ذلك تطبيق الخدمات الرقمية وأنظمة النقل الذكية.
وينعقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025، ويعد منصة رئيسية لتطوير الشراكة الروسية السعودية في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار، ويأتي هذا الحدث في إطار الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
سيتضمن المنتدى معرضًا، وسيعرض الجناح المشترك للمنصة الدولية لمؤسسة "روسكونغرس الدولية"، ومنصة "أرض الابتكار"، أحدث التطورات التي حققتها الشركات الروسية، إذ تسهّل منصة "روسكونغرس" الدولية خلق فرص إضافية لتعزيز إمكانات التصدير الروسية في الخارج من خلال عرض الشركات المصنعة الروسية في أبرز المحافل الدولية.