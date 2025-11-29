التعاون الاستثماري هو الموضوع الرئيسي في المنتدى الروسي السعودي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/التعاون-الاستثماري-هو-الموضوع-الرئيسي-في-المنتدى-الروسي-السعودي---1107621824.html
التعاون الاستثماري هو الموضوع الرئيسي في المنتدى الروسي السعودي
التعاون الاستثماري هو الموضوع الرئيسي في المنتدى الروسي السعودي
سبوتنيك عربي
أعلن ماجد التركي، رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي الذي سيعقد في... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T17:06+0000
2025-11-29T17:06+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106240661_0:63:3047:1776_1920x0_80_0_0_4bda96074560bbf78ea98f535a3dcec8.jpg
وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيُعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.وبحسب دعوة وزارة الاستثمار السعودية، التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، سيتاح للمشاركين خلال المنتدى التعرف إلى الشراكة الاستثمارية بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث فرص مشاركة القطاع الخاص، مع تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة على هامش الحدث.وأصدرت شركة "روسكونغرس"، يوم الاثنين الماضي، برنامج منتدى الأعمال الروسي السعودي، والذي يتضمن سلسلة من حلقات النقاش المخصصة لمختلف مجالات التعاون الروسي السعودي الواعدة، تشمل الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الزراعية والتعدينية، وقطاع البناء. كما يخطط لعقد جلسة خارجية ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، تركز على المناهج الحديثة للتنمية الحضرية، بما في ذلك تطبيق الخدمات الرقمية وأنظمة النقل الذكية.سيتضمن المنتدى معرضًا، وسيعرض الجناح المشترك للمنصة الدولية لمؤسسة "روسكونغرس الدولية"، ومنصة "أرض الابتكار"، أحدث التطورات التي حققتها الشركات الروسية، إذ تُسهل منصة "روسكونغرس" الدولية خلق فرص إضافية لتعزيز إمكانات التصدير الروسية في الخارج من خلال عرض الشركات المصنعة الروسية في أبرز المحافل الدولية.الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبلانطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة... فيديو
https://sarabic.ae/20251127/روسيا-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-في-المنتدى-الروسي-السعودي-بالرياض-1107557060.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106240661_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_566a17a5e6051bffd0801a344d4518c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

التعاون الاستثماري هو الموضوع الرئيسي في المنتدى الروسي السعودي

17:06 GMT 29.11.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة من دون طيار من طراز "جيوسكان" في منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا في موسكو.
طائرة من دون طيار من طراز جيوسكان في منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أعلن ماجد التركي، رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي الذي سيعقد في الرياض، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون بمثابة منصة لمناقشة التعاون الاستثماري بين شركات البلدين.
وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيُعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وأشار التركي إلى أن هذا الاجتماع، سيترأسه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، وأضاف أن المنتدى سيشهد مشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص في المملكة، وسيناقش أوجه التعاون الاستثماري لا سيما في مجالات تتجاوز قطاع الطاقة والنفط والغاز، لتشمل قضايا الاستثمارات المشتركة بصورة أشمل.

وبحسب دعوة وزارة الاستثمار السعودية، التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، سيتاح للمشاركين خلال المنتدى التعرف إلى الشراكة الاستثمارية بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث فرص مشاركة القطاع الخاص، مع تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة على هامش الحدث.
زوار معرض صنع في روسيا في إطار منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
روسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياض
27 نوفمبر, 16:10 GMT
وأصدرت شركة "روسكونغرس"، يوم الاثنين الماضي، برنامج منتدى الأعمال الروسي السعودي، والذي يتضمن سلسلة من حلقات النقاش المخصصة لمختلف مجالات التعاون الروسي السعودي الواعدة، تشمل الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الزراعية والتعدينية، وقطاع البناء. كما يخطط لعقد جلسة خارجية ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، تركز على المناهج الحديثة للتنمية الحضرية، بما في ذلك تطبيق الخدمات الرقمية وأنظمة النقل الذكية.

ويُعقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025، ويعد منصة رئيسية لتطوير الشراكة الروسية السعودية في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار، ويأتي هذا الحدث في إطار الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

سيتضمن المنتدى معرضًا، وسيعرض الجناح المشترك للمنصة الدولية لمؤسسة "روسكونغرس الدولية"، ومنصة "أرض الابتكار"، أحدث التطورات التي حققتها الشركات الروسية، إذ تُسهل منصة "روسكونغرس" الدولية خلق فرص إضافية لتعزيز إمكانات التصدير الروسية في الخارج من خلال عرض الشركات المصنعة الروسية في أبرز المحافل الدولية.
الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل
انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала