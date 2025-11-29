https://sarabic.ae/20251129/التعاون-الاستثماري-هو-الموضوع-الرئيسي-في-المنتدى-الروسي-السعودي---1107621824.html
التعاون الاستثماري هو الموضوع الرئيسي في المنتدى الروسي السعودي
التعاون الاستثماري هو الموضوع الرئيسي في المنتدى الروسي السعودي
أعلن ماجد التركي، رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي الذي سيعقد في... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيُعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.وبحسب دعوة وزارة الاستثمار السعودية، التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، سيتاح للمشاركين خلال المنتدى التعرف إلى الشراكة الاستثمارية بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث فرص مشاركة القطاع الخاص، مع تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة على هامش الحدث.وأصدرت شركة "روسكونغرس"، يوم الاثنين الماضي، برنامج منتدى الأعمال الروسي السعودي، والذي يتضمن سلسلة من حلقات النقاش المخصصة لمختلف مجالات التعاون الروسي السعودي الواعدة، تشمل الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الزراعية والتعدينية، وقطاع البناء. كما يخطط لعقد جلسة خارجية ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، تركز على المناهج الحديثة للتنمية الحضرية، بما في ذلك تطبيق الخدمات الرقمية وأنظمة النقل الذكية.سيتضمن المنتدى معرضًا، وسيعرض الجناح المشترك للمنصة الدولية لمؤسسة "روسكونغرس الدولية"، ومنصة "أرض الابتكار"، أحدث التطورات التي حققتها الشركات الروسية، إذ تُسهل منصة "روسكونغرس" الدولية خلق فرص إضافية لتعزيز إمكانات التصدير الروسية في الخارج من خلال عرض الشركات المصنعة الروسية في أبرز المحافل الدولية.
أعلن ماجد التركي، رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي الذي سيعقد في الرياض، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون بمثابة منصة لمناقشة التعاون الاستثماري بين شركات البلدين.
وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيُعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وأشار التركي إلى أن هذا الاجتماع، سيترأسه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، وأضاف أن المنتدى سيشهد مشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص في المملكة، وسيناقش أوجه التعاون الاستثماري لا سيما في مجالات تتجاوز قطاع الطاقة والنفط والغاز، لتشمل قضايا الاستثمارات المشتركة بصورة أشمل.
وبحسب دعوة وزارة الاستثمار السعودية، التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، سيتاح للمشاركين خلال المنتدى التعرف إلى الشراكة الاستثمارية بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث فرص مشاركة القطاع الخاص، مع تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة على هامش الحدث.
وأصدرت شركة "روسكونغرس"، يوم الاثنين الماضي، برنامج منتدى الأعمال الروسي السعودي، والذي يتضمن سلسلة من حلقات النقاش المخصصة لمختلف مجالات التعاون الروسي السعودي الواعدة
، تشمل الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الزراعية والتعدينية، وقطاع البناء. كما يخطط لعقد جلسة خارجية ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، تركز على المناهج الحديثة للتنمية الحضرية، بما في ذلك تطبيق الخدمات الرقمية وأنظمة النقل الذكية.
ويُعقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025، ويعد منصة رئيسية لتطوير الشراكة الروسية السعودية في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار، ويأتي هذا الحدث في إطار الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
سيتضمن المنتدى معرضًا، وسيعرض الجناح المشترك للمنصة الدولية لمؤسسة "روسكونغرس الدولية"، ومنصة "أرض الابتكار"، أحدث التطورات التي حققتها الشركات الروسية، إذ تُسهل منصة "روسكونغرس" الدولية خلق فرص إضافية لتعزيز إمكانات التصدير الروسية في الخارج من خلال عرض الشركات المصنعة الروسية في أبرز المحافل الدولية.