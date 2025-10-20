https://sarabic.ae/20251020/مركز-التصدير-الروسي-الدول-العربية-من-بين-أهم-الأسواق-الرئيسية-للصادرات-الروسية-1106209805.html
مركز التصدير الروسي: الدول العربية من بين أهم الأسواق الرئيسية للصادرات الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106210618_0:209:3072:1936_1920x0_80_0_0_35c8b24521392a23f941d541b78a7a1e.jpg
مصدرون من موسكو يجرون أكثر من 60 اجتماعا خلال مهمة تجارية في الكويتموسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب
صرح نيكيتا جوساكوف، النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي "في أي بي" (VEB.RF) والرئيس التنفيذي لشركة "أي إكس آي أر" (EXIAR)، خلال حوار تجاري مع دول الخليج العربي ضمن فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، أن استطلاعات رأي للمصدرين الروس أظهرت أن حوالي نصف الشركات الروسية تعتبر الأسواق العربية أولوية.
وأضاف أنه وفقا للاستطلاعات، "ترغب ثلاث من كل خمس شركات في التصدير إلى العالم العربي، وهذه السوق تمثل أولوية لها" .
وأشار إلى أنه "حاليا، يصدر واحد من كل أربعة مصدرين صناعيين وواحد من كل خمسة مصدرين زراعيين منتجاتهم إلى العالم العربي".
علاوة على ذلك، "يعتبر 48% من المصدرين المنطقة العربية من بين أهم ثلاث أسواق ذات أولوية لديهم. ولزيادة الصادرات إلى الخليج العربي، يقدم مركز التصدير الروسي "أر أي سي" (REC) تدابير دعم مختلفة".
11 سبتمبر 2024, 08:37 GMT
وقال جوساكوف: "بشكل عام، دعمنا العام الماضي صادرات إلى هذه المنطقة (العربية) بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار من خلال تدابير مُختلفة"، وأشار المتحدث إلى برنامج مركز التصدير الروسي للترويج للمنتجات الروسية تحت العلامة التجارية العالمية "صنع في روسيا".
ومن المجالات الرئيسية للبرنامج منطقة الشرق الأوسط، يجري مركز التصدير الروسي بعثات تجارية، وينظم مهرجانات ومعارض، ويشجع مشاركة الشركات الروسية في معارض مثل جلفود، وويتكس، وأديبك في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز حضور المنتجات الروسية في المنطقة.
وعلاوة على ذلك، ولدعم الأعمال التجارية الروسية، افتتح مركز التصدير الروسي مكاتب تمثيلية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر.
يعد منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" الحدث الرئيسي لهذا العام للمصدرين الروس، وينظم المنتدى مركز التصدير الروسي "أر أي سي"، مجموعة "في أي بي" (VEB)، يشمل شركاء برنامج الأعمال حكومة موسكو ومركز موسكو للتصدير.
وجدير بالذكر أن وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي الحصري، وتدير مؤسسة "روسكونغرس" برنامج أعمال المنتدى.