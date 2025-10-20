عربي
مركز التصدير الروسي: الدول العربية من بين أهم الأسواق الرئيسية للصادرات الروسية
مركز التصدير الروسي: الدول العربية من بين أهم الأسواق الرئيسية للصادرات الروسية
مركز التصدير الروسي: الدول العربية من بين أهم الأسواق الرئيسية للصادرات الروسية
وأضاف أنه وفقا للاستطلاعات، "ترغب ثلاث من كل خمس شركات في التصدير إلى العالم العربي، وهذه السوق تمثل أولوية لها" .وأشار إلى أنه "حاليا، يصدر واحد من كل أربعة مصدرين صناعيين وواحد من كل خمسة مصدرين زراعيين منتجاتهم إلى العالم العربي".وقال جوساكوف: "بشكل عام، دعمنا العام الماضي صادرات إلى هذه المنطقة (العربية) بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار من خلال تدابير مُختلفة"، وأشار المتحدث إلى برنامج مركز التصدير الروسي للترويج للمنتجات الروسية تحت العلامة التجارية العالمية "صنع في روسيا". ومن المجالات الرئيسية للبرنامج منطقة الشرق الأوسط، يجري مركز التصدير الروسي بعثات تجارية، وينظم مهرجانات ومعارض، ويشجع مشاركة الشركات الروسية في معارض مثل جلفود، وويتكس، وأديبك في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز حضور المنتجات الروسية في المنطقة.يعد منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" الحدث الرئيسي لهذا العام للمصدرين الروس، وينظم المنتدى مركز التصدير الروسي "أر أي سي"، مجموعة "في أي بي" (VEB)، يشمل شركاء برنامج الأعمال حكومة موسكو ومركز موسكو للتصدير.وجدير بالذكر أن وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي الحصري، وتدير مؤسسة "روسكونغرس" برنامج أعمال المنتدى.مصدرون من موسكو يجرون أكثر من 60 اجتماعا خلال مهمة تجارية في الكويتموسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب
صرح نيكيتا جوساكوف، النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي "في أي بي" (VEB.RF) والرئيس التنفيذي لشركة "أي إكس آي أر" (EXIAR)، خلال حوار تجاري مع دول الخليج العربي ضمن فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، أن استطلاعات رأي للمصدرين الروس أظهرت أن حوالي نصف الشركات الروسية تعتبر الأسواق العربية أولوية.
وأضاف أنه وفقا للاستطلاعات، "ترغب ثلاث من كل خمس شركات في التصدير إلى العالم العربي، وهذه السوق تمثل أولوية لها" .
وأشار إلى أنه "حاليا، يصدر واحد من كل أربعة مصدرين صناعيين وواحد من كل خمسة مصدرين زراعيين منتجاتهم إلى العالم العربي".

علاوة على ذلك، "يعتبر 48% من المصدرين المنطقة العربية من بين أهم ثلاث أسواق ذات أولوية لديهم. ولزيادة الصادرات إلى الخليج العربي، يقدم مركز التصدير الروسي "أر أي سي" (REC) تدابير دعم مختلفة".

مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهر
11 سبتمبر 2024, 08:37 GMT
وقال جوساكوف: "بشكل عام، دعمنا العام الماضي صادرات إلى هذه المنطقة (العربية) بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار من خلال تدابير مُختلفة"، وأشار المتحدث إلى برنامج مركز التصدير الروسي للترويج للمنتجات الروسية تحت العلامة التجارية العالمية "صنع في روسيا".
ومن المجالات الرئيسية للبرنامج منطقة الشرق الأوسط، يجري مركز التصدير الروسي بعثات تجارية، وينظم مهرجانات ومعارض، ويشجع مشاركة الشركات الروسية في معارض مثل جلفود، وويتكس، وأديبك في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز حضور المنتجات الروسية في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، ولدعم الأعمال التجارية الروسية، افتتح مركز التصدير الروسي مكاتب تمثيلية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر.

مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
"صنع في روسيا"... شركات تكنولوجية روسية تشارك في معرض "جيتكس" بدبي
13 أكتوبر, 16:20 GMT
يعد منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" الحدث الرئيسي لهذا العام للمصدرين الروس، وينظم المنتدى مركز التصدير الروسي "أر أي سي"، مجموعة "في أي بي" (VEB)، يشمل شركاء برنامج الأعمال حكومة موسكو ومركز موسكو للتصدير.
وجدير بالذكر أن وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي الحصري، وتدير مؤسسة "روسكونغرس" برنامج أعمال المنتدى.
مصدرون من موسكو يجرون أكثر من 60 اجتماعا خلال مهمة تجارية في الكويت
موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب
