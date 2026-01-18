https://sarabic.ae/20260118/أوروبا-ترفع-وارداتها-من-الأسمدة-الروسية-إلى-أعلى-مستوى-منذ-4-سنوات-1109357281.html
أوروبا ترفع وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات "يوروستات، فإن الاتحاد الأوروبي زاد مشترياته من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات خلال الفترة من... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
أوروبا ترفع وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات "يوروستات، فإن الاتحاد الأوروبي زاد مشترياته من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
على مدى 11 شهراً، زودت روسيا الأسواق الأوروبية بأسمدة بقيمة 1.523 مليار يورو، مقارنة بـ 1.516 مليار يورو للفترة نفسها من عام 2024. هذا هو أعلى مبلغ منذ عام .2021
في الفترة من يناير إلى نوفمبر، اشترت شركات الاتحاد الأوروبي الأسمدة الروسية بقيمة 2.4 مليار يورو.
علاوة على ذلك، في شهر نوفمبر، ضاعف الاتحاد الأوروبي وارداته من هذه المنتجات مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 118.5 مليون يورو.
كانت بولندا أكبر مستورد للأسمدة الروسية في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، وبالمقارنة مع العام السابق، زادت الواردات البولندية بنسبة 1.5 ضعف، لتصل إلى 555.1 مليون يورو مقارنةً بـ 365.4 مليون يورو في العام السابق.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية (160.8 مليون يورو)، ورومانيا في المرتبة الثالثة (117.9 مليون يورو).
وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية من حيث قيمة المشتريات (112.4 مليون يورو)، واحتلت فرنسا المركز الخامس (104.3 مليون يورو).