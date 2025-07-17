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بوتين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأسمدة الروسية "غباء محض"
بوتين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأسمدة الروسية "غباء محض"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نية الاتحاد الأوروبي التخلي تماما عن الأسمدة المعدنية الروسية، بأنها "غباء محض". 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T11:15+0000
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وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال لقائه اليوم الخميس، برئيس الجمعية الروسية لمنتجي الأسمدة أندري غورييف، حيث ناقشا خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر شبه كامل على توريد الأسمدة المعدنية الروسية.وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات للصحفيين في جنيف، أن مذكرة التفاهم (البحر الأسود) الموقّعة بين روسيا والأمم المتحدة في عام 2022، بشأن تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، لن يتم تمديدها بعد 22 يوليو/ تموز 2025.موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسيةموسكو: مبادرة روسيا لتوريد الأسمدة إلى الدول المحتاجة لم تنفذ بالكامل
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوتين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأسمدة الروسية "غباء محض"

11:15 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 15:03 GMT 17.07.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نية الاتحاد الأوروبي التخلي تماما عن الأسمدة المعدنية الروسية، بأنها "غباء محض".
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال لقائه اليوم الخميس، برئيس الجمعية الروسية لمنتجي الأسمدة أندري غورييف، حيث ناقشا خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر شبه كامل على توريد الأسمدة المعدنية الروسية.

وأشار بوتين إلى أن هذا القرار "غبي تماما" من الناحية الاقتصادية ومن منظور مصالح الزراعة الأوروبية، مضيفًا أن "هذا الأمر سيؤثر في نهاية المطاف على أسعار المواد الغذائية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
بوتين يتفقد تشغيل أقوى بطارية فرن لفحم الكوك في روسيا... فيديو
أمس, 15:21 GMT
وفي السياق ذاته، أضاف غورييف أن "جمعيات المزارعين في أوروبا، تعارض بشدة مثل هذا القرار، حيث أن 5.5 مليون طن من الأسمدة المعدنية التي تستوردها أوروبا، من أصل 17 مليون طن، روسية"، مؤكدًا أن "استبدال هذه الكمية من المنتجات مهمة صعبة للغاية".
وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات للصحفيين في جنيف، أن مذكرة التفاهم (البحر الأسود) الموقّعة بين روسيا والأمم المتحدة في عام 2022، بشأن تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، لن يتم تمديدها بعد 22 يوليو/ تموز 2025.
موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسية
موسكو: مبادرة روسيا لتوريد الأسمدة إلى الدول المحتاجة لم تنفذ بالكامل
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