5 ساعات من المفاوضات.. هل تنهار تسوية شرق الفرات بعد لقاء الشرع - عبدي في دمشق؟

عربي
بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/5-ساعات-من-المفاوضات--هل-تنهار-تسوية-شرق-الفرات-بعد-لقاء-الشرع---عبدي-في-دمشق-1109420160.html
5 ساعات من المفاوضات.. هل تنهار تسوية شرق الفرات بعد لقاء الشرع - عبدي في دمشق؟
5 ساعات من المفاوضات.. هل تنهار تسوية شرق الفرات بعد لقاء الشرع - عبدي في دمشق؟
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر سورية مطّلعة أن اللقاء الذي عُقد في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، بين الحكومة السورية، والمبعوث الأمريكي توم باراك، ووفد من "قوات سوريا... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T08:20+0000
2026-01-20T08:22+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
أحمد الشرع
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109378361_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_457274598f527c04e9d4ae7d962d156f.jpg
وأوضحت المصادر، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن "الاجتماع استمر 5 ساعات بحضور الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ومدير المخابرات حسين السلامة، والوفد الأمريكي برئاسة براك، ووفد "قسد" برئاسة عبدي".وأفادت المصادر بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قدّم أمس الاثنين، عرضًا لقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، "يقضي بدخول الأجهزة الأمنية السورية إلى مدينة الحسكة، ضمن إطار السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة، فيما أصرّ عبدي على بقاء المدينة تحت إدارة "قسد"، بشكل كامل، ودعا في الوقت نفسه شبابه في سوريا ودول الجوار وأوروبا، إلى الانخراط في صفوف ما وصفه بالمقاومة".وتابعت: "لكن عبدي تمسك بإدارة "قسد" للمدينة، وطلب مهلة 5 أيام للتشاور مع قياداته، إلا أن الشرع رفض هذا الطلب، وحدد موعدا نهائيا لنهاية اليوم الثلاثاء، ملوّحًا باستخدام الحل العسكري ما لم يقدم عبدي جوابا نهائيا، مع وعد بإبلاغ المجتمع الدولي بالانسحاب من المفاوضات".كما أشارت المصادر إلى أن "فشل التوافق يعكس الانقسامات الداخلية داخل "قسد" والضغوط الممارسة عليها من قيادات حزب العمال الكردستاني، ما يعقّد إمكانية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السابق ويزيد من التوتر في شمال شرق سوريا".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "دعم وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على حقوق الشعب الكردي ضمن الدولة السورية، واستمرار التعاون الدولي لمواجهة تنظيم الدولة".في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اتفاقا مع مظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لوقف إطلاق النار واندماج عناصرها بالكامل ضمن الجيش السوري.وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الاتفاق يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار، وانسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة انتشارها".وينص الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فوراً، بما يشمل استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية، وتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، مع التزام الحكومة بعدم المساس بمقاتلي وقوى الإدارة المدنية في المحافظتين.كما ينص على دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هيكل الدولة السورية، واستلام الحكومة لجميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، وتأمينها بالقوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة.
https://sarabic.ae/20260118/إعلام-قائد-قوات-قسد-مظلوم-عبدي-يصل-إلى-دمشق-للقاء-الشرع---عاجل-1109359448.html
https://sarabic.ae/20260119/قسد-تعلن-فقدان-السيطرة-على-سجن-يضم-آلاف-السجناء-من-داعش-وتؤكد-عدم-تدخل-التحالف-1109398782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109378361_115:0:883:576_1920x0_80_0_0_28066fce6b73c4547a3e1d4175dca6d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, قسد, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, قسد, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن

5 ساعات من المفاوضات.. هل تنهار تسوية شرق الفرات بعد لقاء الشرع - عبدي في دمشق؟

08:20 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 08:22 GMT 20.01.2026)
© Photo / x.com/ MazloumAbdiالرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"
الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Photo / x.com/ MazloumAbdi
تابعنا عبر
كشفت مصادر سورية مطّلعة أن اللقاء الذي عُقد في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، بين الحكومة السورية، والمبعوث الأمريكي توم باراك، ووفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "انتهى بالفشل، بعد أن تراجع قائد "قسد" مظلوم عبدي، عن الاتفاق، الذي وقّعه أول أمس الأحد، والذي أكد على وحدة الأراضي السورية".
وأوضحت المصادر، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن "الاجتماع استمر 5 ساعات بحضور الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ومدير المخابرات حسين السلامة، والوفد الأمريكي برئاسة براك، ووفد "قسد" برئاسة عبدي".
وأفادت المصادر بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قدّم أمس الاثنين، عرضًا لقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، "يقضي بدخول الأجهزة الأمنية السورية إلى مدينة الحسكة، ضمن إطار السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة، فيما أصرّ عبدي على بقاء المدينة تحت إدارة "قسد"، بشكل كامل، ودعا في الوقت نفسه شبابه في سوريا ودول الجوار وأوروبا، إلى الانخراط في صفوف ما وصفه بالمقاومة".

وأضافت المصادر أن "الشرع عرض على عبدي، منصب نائب وزير الدفاع، إضافة إلى ترشيح محافظ جديد للحسكة، مشددًا على شرط تحييد حزب العمال الكردستاني، وتأمين دخول قوات الأمن الداخلي إلى المدينة، وذلك خلال مفاوضات الساعات الخمس".

وتابعت: "لكن عبدي تمسك بإدارة "قسد" للمدينة، وطلب مهلة 5 أيام للتشاور مع قياداته، إلا أن الشرع رفض هذا الطلب، وحدد موعدا نهائيا لنهاية اليوم الثلاثاء، ملوّحًا باستخدام الحل العسكري ما لم يقدم عبدي جوابا نهائيا، مع وعد بإبلاغ المجتمع الدولي بالانسحاب من المفاوضات".
مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
إعلام: قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي يصل إلى دمشق للقاء الشرع
18 يناير, 10:39 GMT
كما أشارت المصادر إلى أن "فشل التوافق يعكس الانقسامات الداخلية داخل "قسد" والضغوط الممارسة عليها من قيادات حزب العمال الكردستاني، ما يعقّد إمكانية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السابق ويزيد من التوتر في شمال شرق سوريا".

من ناحيته، قال مستشار الرئيس السوري أحمد موفق زيدان، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن "الشرع رفض طلب عبدي بمهلة للتشاور، وهدد بحسم ملف الحسكة بالقوة وإبلاغ الأطراف الدولية بانسحاب عبدي من الاتفاق".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "دعم وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على حقوق الشعب الكردي ضمن الدولة السورية، واستمرار التعاون الدولي لمواجهة تنظيم الدولة".
في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اتفاقا مع مظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لوقف إطلاق النار واندماج عناصرها بالكامل ضمن الجيش السوري.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الاتفاق يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار، وانسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة انتشارها".
قوات الحكومة السورية وأنصارها المحليون في وسط الرقة احتفالا باستعادة السيطرة على المدينة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
"قسد" تعلن فقدان السيطرة على سجن يضم آلاف السجناء من "داعش"... والجيش السوري يعلق
أمس, 14:49 GMT
وينص الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فوراً، بما يشمل استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية، وتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، مع التزام الحكومة بعدم المساس بمقاتلي وقوى الإدارة المدنية في المحافظتين.
كما ينص على دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هيكل الدولة السورية، واستلام الحكومة لجميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، وتأمينها بالقوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала