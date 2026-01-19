https://sarabic.ae/20260119/الشرع-وترامب-يؤكدان-هاتفيا-أهمية-الحفاظ-على-وحدة-سوريا-1109408433.html

الشرع وترامب يؤكدان هاتفيا أهمية الحفاظ على وحدة سوريا

الشرع وترامب يؤكدان هاتفيا أهمية الحفاظ على وحدة سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أهمية الحفاظ على... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T20:09+0000

2026-01-19T20:09+0000

2026-01-19T20:25+0000

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106952967_5:0:2560:1437_1920x0_80_0_0_34aa04d07d86a9a2b0e5166b34d9eaec.jpg

وجاء في بيان الرئاسة السورية عبر "تلغرام": "أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، اتصالا هاتفيا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب".وأكمل البيان: "شدد الجانبان على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية".وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على "مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحضور في روسيا ودوليا) وإنهاء تهديداته"، مضيفا: "كما عبر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة العربية، داعيةً قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام المقبلة".

https://sarabic.ae/20260119/أردوغان-يعلن-أن-الالتزام-باتفاق-اندماج-قسد-ضرورة-لحماية-وحدة-سوريا-1109403728.html

https://sarabic.ae/20260119/تصويت-برأيك-هل-ينجح-اتفاق-دمشققسد-الجديد-أمام-اختبارات-التنفيذ؟-1109387799.html

https://sarabic.ae/20260118/ماكرون-للشرع-يجب-التوصل-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-سوريا-1109365569.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن