https://sarabic.ae/20260118/توم-براك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-سوريا-نقطة-تحول-مفصلية-1109374765.html

توم براك: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا نقطة تحول "مفصلية"

توم براك: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا نقطة تحول "مفصلية"

سبوتنيك عربي

وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، اليوم الأحد، الاتفاق الذي أعلن رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع، توقيعه مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T18:58+0000

2026-01-18T18:58+0000

2026-01-18T18:58+0000

قسد

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_23768a61252bb3282991beed4614a7cc.jpg

ونشر براك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن "هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار يمثل نقطة تحول مفصلية، إذ يختار الخصوم السابقون الشراكة بدلا من الانقسام". كما أشاد توم براك بجهود الطرفين البناءة لإبرام اتفاق "يمهد الطريق أمام تجديد الحوار والتعاون نحو سوريا موحدة".وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، مساء اليوم الأحد، وقف إطلاق شامل على كافة الجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بموجب الاتفاق الجديد الموقع بين الطرفين.وقالت الوزارة في بيان "بناءً على الاتفاق الذي عقده (الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية) أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية، نعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين". وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري.ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تنص على "وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار".كما تضمنت الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.وأكدت الاتفاقية على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.ومن ضمن بنود الاتفاقية "دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية".ووفقا للاتفاقية، فإنه "تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا".وأشارت الاتفاقية إلى أنه "سيتم إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي".

https://sarabic.ae/20260118/ماكرون-للشرع-يجب-التوصل-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-سوريا-1109365569.html

https://sarabic.ae/20260118/الشرع-يوقع-اتفاقا-لوقف-إطلاق-النار-مع-قسد-واندماجها-الكامل-في-الجيش-السوري-1109370147.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار