توم براك: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا نقطة تحول "مفصلية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/توم-براك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-سوريا-نقطة-تحول-مفصلية-1109374765.html
توم براك: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا نقطة تحول "مفصلية"
توم براك: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا نقطة تحول "مفصلية"
سبوتنيك عربي
وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، اليوم الأحد، الاتفاق الذي أعلن رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع، توقيعه مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T18:58+0000
2026-01-18T18:58+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_23768a61252bb3282991beed4614a7cc.jpg
ونشر براك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن "هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار يمثل نقطة تحول مفصلية، إذ يختار الخصوم السابقون الشراكة بدلا من الانقسام". كما أشاد توم براك بجهود الطرفين البناءة لإبرام اتفاق "يمهد الطريق أمام تجديد الحوار والتعاون نحو سوريا موحدة".وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، مساء اليوم الأحد، وقف إطلاق شامل على كافة الجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بموجب الاتفاق الجديد الموقع بين الطرفين.وقالت الوزارة في بيان "بناءً على الاتفاق الذي عقده (الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية) أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية، نعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين". وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري.ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تنص على "وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار".كما تضمنت الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.وأكدت الاتفاقية على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.ومن ضمن بنود الاتفاقية "دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية".ووفقا للاتفاقية، فإنه "تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا".وأشارت الاتفاقية إلى أنه "سيتم إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي".
https://sarabic.ae/20260118/ماكرون-للشرع-يجب-التوصل-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-سوريا-1109365569.html
https://sarabic.ae/20260118/الشرع-يوقع-اتفاقا-لوقف-إطلاق-النار-مع-قسد-واندماجها-الكامل-في-الجيش-السوري-1109370147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_c8e563abe9d7f0db844ea1afdad3b088.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

توم براك: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا نقطة تحول "مفصلية"

18:58 GMT 18.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، اليوم الأحد، الاتفاق الذي أعلن رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع، توقيعه مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، بأنه "نقطة تحول مفصلية".
ونشر براك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن "هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار يمثل نقطة تحول مفصلية، إذ يختار الخصوم السابقون الشراكة بدلا من الانقسام".
كما أشاد توم براك بجهود الطرفين البناءة لإبرام اتفاق "يمهد الطريق أمام تجديد الحوار والتعاون نحو سوريا موحدة".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الإليزيه، باريس، 7 مايو/ آيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
ماكرون للشرع: يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا
13:52 GMT
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، مساء اليوم الأحد، وقف إطلاق شامل على كافة الجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بموجب الاتفاق الجديد الموقع بين الطرفين.
وقالت الوزارة في بيان "بناءً على الاتفاق الذي عقده (الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية) أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية، نعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين".
وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تنص على "وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار".
كما تضمنت الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
وأكدت الاتفاقية على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري
15:56 GMT
ومن ضمن بنود الاتفاقية "دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية".
ووفقا للاتفاقية، فإنه "تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا".
وأشارت الاتفاقية إلى أنه "سيتم إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала