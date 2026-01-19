https://sarabic.ae/20260119/أردوغان-يعلن-أن-الالتزام-باتفاق-اندماج-قسد-ضرورة-لحماية-وحدة-سوريا-1109403728.html

أردوغان يعلن أن الالتزام باتفاق اندماج "قسد" ضرورة لحماية وحدة سوريا

أردوغان يعلن أن الالتزام باتفاق اندماج "قسد" ضرورة لحماية وحدة سوريا

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى تنفيذ اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل المؤسسات الحكومية السورية بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T17:30+0000

2026-01-19T17:30+0000

2026-01-19T17:30+0000

قسد

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "انتهت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش السوري الأسبوع الماضي، لتحرير بعض أحياء حلب من احتلال قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقسد في المؤسسات السورية، ويجب الالتزام بالاتفاق وتنفيذه بأسرع وقت ممكن".وأشار أردوغان أن "عهد الإرهاب انتهى في المنطقة وتركيا لا تريد حربا أو توترا في أي مكان بالمنطقة، وخاصة سوريا".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة العربية، داعيةً قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام المقبلة".

https://sarabic.ae/20260119/قسد-تعلن-فقدان-السيطرة-على-سجن-يضم-آلاف-السجناء-من-داعش-وتؤكد-عدم-تدخل-التحالف-1109398782.html

https://sarabic.ae/20260119/دمشق-توجه-رسالة-لوحدات-قسد-مع-اقتراب-قواتها-من-ريف-الحسكة-1109389130.html

https://sarabic.ae/20260119/تصويت-برأيك-هل-ينجح-اتفاق-دمشققسد-الجديد-أمام-اختبارات-التنفيذ؟-1109387799.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي