https://sarabic.ae/20260119/أردوغان-يعلن-أن-الالتزام-باتفاق-اندماج-قسد-ضرورة-لحماية-وحدة-سوريا-1109403728.html
أردوغان يعلن أن الالتزام باتفاق اندماج "قسد" ضرورة لحماية وحدة سوريا
أردوغان يعلن أن الالتزام باتفاق اندماج "قسد" ضرورة لحماية وحدة سوريا
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى تنفيذ اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل المؤسسات الحكومية السورية بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T17:30+0000
2026-01-19T17:30+0000
2026-01-19T17:30+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "انتهت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش السوري الأسبوع الماضي، لتحرير بعض أحياء حلب من احتلال قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقسد في المؤسسات السورية، ويجب الالتزام بالاتفاق وتنفيذه بأسرع وقت ممكن".وأشار أردوغان أن "عهد الإرهاب انتهى في المنطقة وتركيا لا تريد حربا أو توترا في أي مكان بالمنطقة، وخاصة سوريا".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة العربية، داعيةً قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام المقبلة".
https://sarabic.ae/20260119/قسد-تعلن-فقدان-السيطرة-على-سجن-يضم-آلاف-السجناء-من-داعش-وتؤكد-عدم-تدخل-التحالف-1109398782.html
https://sarabic.ae/20260119/دمشق-توجه-رسالة-لوحدات-قسد-مع-اقتراب-قواتها-من-ريف-الحسكة-1109389130.html
https://sarabic.ae/20260119/تصويت-برأيك-هل-ينجح-اتفاق-دمشققسد-الجديد-أمام-اختبارات-التنفيذ؟-1109387799.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أردوغان يعلن أن الالتزام باتفاق اندماج "قسد" ضرورة لحماية وحدة سوريا
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى تنفيذ اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل المؤسسات الحكومية السورية بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى "ضرورة حماية وحدة سوريا وسلامتها".
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "انتهت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش السوري الأسبوع الماضي، لتحرير بعض أحياء حلب من احتلال قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقسد في المؤسسات السورية، ويجب الالتزام بالاتفاق وتنفيذه بأسرع وقت ممكن".
وأضاف: "الشعب السوري يعلن بوضوح أنه لم يعد يريد الحرب ولا يحق لأحد تجاهل ذلك"، محذرا "قسد" من أن "المماطلة ومحاولة كسب الوقت لن تفيد أحدا، ولا ينبغي لأحد أن يخطئ في حساباته بعد الآن".
وأشار أردوغان أن "عهد الإرهاب انتهى في المنطقة وتركيا لا تريد حربا أو توترا في أي مكان بالمنطقة، وخاصة سوريا".
وأكد أردوغان أن مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد ضروري للحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة العربية
، داعيةً قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.
ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شمال شرقي سوريا.
ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.
وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار
على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.
وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".
ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام ا
لمقبلة".