تصويت... برأيك هل ينجح اتفاق دمشق—"قسد" الجديد أمام اختبارات التنفيذ؟
تصويت... برأيك هل ينجح اتفاق دمشق—"قسد" الجديد أمام اختبارات التنفيذ؟
ويحمل الاتفاق في طياته آمالا بإمكانية تخفيف حدة الصراع وفتح قنوات تعاون جديدة، خاصة في الملفات الخدمية والأمنية والإدارية. إلا أن هذه الآمال تصطدم بواقع هش، يتطلب إرادة سياسية واضحة وآليات تنفيذ شفافة تضمن عدم العودة إلى المربع الأول.أمام هذه المعطيات، يبقى نجاح اتفاق دمشق – "قسد"، مرهونا بقدرته على تجاوز اختبارات التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. هل نشهد تحولا حقيقيا في طبيعة العلاقة بين الطرفين، أم سيكون الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة في سياق أزمة لم تحسم بعد؟.برأيك هل ينجح اتفاق دمشق—"قسد" الجديد أمام اختبارات التنفيذ؟دمج وتسليم وانسحاب… ماذا يتضمن الاتفاق الجديد بين دمشق و"قسد"؟أول دولة عربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن الدولة السورية
تصويت... برأيك هل ينجح اتفاق دمشق—"قسد" الجديد أمام اختبارات التنفيذ؟

يأتي اتفاق دمشق – قسد في مرحلة دقيقة تمر بها الساحة السورية، حيث تتقاطع المسارات السياسية مع تعقيدات داخلية وتشابكات إقليمية ودولية، ما يجعل أي تفاهم جديد موضع اختبار حقيقي على أرض الواقع، ونجاح الاتفاق لا يرتبط فقط ببنوده المعلنة، بل بقدرة الأطراف على تحويل التفاهمات النظرية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
ويحمل الاتفاق في طياته آمالا بإمكانية تخفيف حدة الصراع وفتح قنوات تعاون جديدة، خاصة في الملفات الخدمية والأمنية والإدارية. إلا أن هذه الآمال تصطدم بواقع هش، يتطلب إرادة سياسية واضحة وآليات تنفيذ شفافة تضمن عدم العودة إلى المربع الأول.
من جهة أخرى، لا يمكن فصل مستقبل الاتفاق عن المشهد الإقليمي والدولي، حيث تلعب التدخلات الخارجية دورا حاسما في توجيه مسارات الحلول أو تعطيلها. كما أن اختلاف حسابات الحلفاء والخصوم قد ينعكس مباشرة على فرص صمود الاتفاق واستمراره.
أمام هذه المعطيات، يبقى نجاح اتفاق دمشق – "قسد"، مرهونا بقدرته على تجاوز اختبارات التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. هل نشهد تحولا حقيقيا في طبيعة العلاقة بين الطرفين، أم سيكون الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة في سياق أزمة لم تحسم بعد؟.
برأيك هل ينجح اتفاق دمشق—"قسد" الجديد أمام اختبارات التنفيذ؟
عدد الأصوات12
دمج وتسليم وانسحاب… ماذا يتضمن الاتفاق الجديد بين دمشق و"قسد"؟
أول دولة عربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن الدولة السورية
