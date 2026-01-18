https://sarabic.ae/20260118/أول-دولة-عربية-ترحب-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-واندماج-قسد-ضمن-الدولة-السورية-1109379652.html

أول دولة عربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن الدولة السورية

أول دولة عربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن الدولة السورية

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T22:42+0000

2026-01-18T22:42+0000

2026-01-18T22:43+0000

أخبار سوريا اليوم

أحمد الشرع

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109378361_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_457274598f527c04e9d4ae7d962d156f.jpg

وأشادت الخارجية السعودية، في بيانها، بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق، معربة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون بما يلبّي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والازدهار.وجدّدت المملكة، دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2026، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري.وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.كما ينص على انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار".ووفقا للاتفاقية، فإنه سيتم تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.كما تضمنت الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.وأكدت الاتفاقية على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

https://sarabic.ae/20260118/توم-براك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-سوريا-نقطة-تحول-مفصلية-1109374765.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي