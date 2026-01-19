https://sarabic.ae/20260119/دمج-وتسليم-وانسحاب-ماذا-يتضمن-الاتفاق-الجديد-بين-دمشق-وقسد؟-1109384809.html

دمج وتسليم وانسحاب… ماذا يتضمن الاتفاق الجديد بين دمشق و"قسد"؟

دمج وتسليم وانسحاب… ماذا يتضمن الاتفاق الجديد بين دمشق و"قسد"؟

وقّع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، اتفاقًا لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الجيش السوري. 19.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء الاتفاق، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في شمال شرق سوريا.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الرئيس السوري للفترة الاتنقالية أحمد الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام القادمة".يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

