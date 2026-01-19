عربي
دمج وتسليم وانسحاب… ماذا يتضمن الاتفاق الجديد بين دمشق و"قسد"؟
دمج وتسليم وانسحاب… ماذا يتضمن الاتفاق الجديد بين دمشق و"قسد"؟
دمج وتسليم وانسحاب… ماذا يتضمن الاتفاق الجديد بين دمشق و"قسد"؟
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، اتفاقًا لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الجيش السوري. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T07:44+0000
2026-01-19T07:44+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
وجاء الاتفاق، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في شمال شرق سوريا.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الرئيس السوري للفترة الاتنقالية أحمد الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام القادمة".يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
تابعنا عبر
وقّع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، اتفاقًا لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.
إرسال تعزيزات للجيش السوري إلى حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الرئاسة التركية: الاتفاق في سوريا خطوة مهمة في مسيرة إنشاء "منطقة خالية من الإرهاب"
أمس, 23:54 GMT
ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في شمال شرق سوريا.

ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلًا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.

وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.

وتضمن الاتفاق دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.

ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الرئيس السوري للفترة الاتنقالية أحمد الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام القادمة".
يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
