بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
لافروف: اليوم العالم يلعب لعبة "الأقوى هو على حق"
لافروف: اليوم العالم يلعب لعبة "الأقوى هو على حق"
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه في العالم الحديث، هناك لعبة تقوم على مبدأ "الأقوى هو على حق". 20.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025: "القواعد التي يفترض أنها تشكل أساس نظام عالمي يناسب الغرب، قد تم شطبه بالكامل. إنها لعبة جارية: من كان أقوى فهو على حق. ونحن جميعًا نشهد ذلك. لكن عواقب هذه السياسة لا تقتصر على دول الجنوب العالمي والشرق العالمي فحسب، بل إن اتجاهات الأزمة تتفاقم أيضًا داخل المجتمع الغربي نفسه".وأضاف: "على الصعيد الخارجي، نحن مستعدون للعمل مع كل من يرد بالمثل ومستعد للتفاوض بصدق، على قدم المساواة، دون ابتزاز، دون ضغط. وهذا معروف للجميع".وتابع: "روسيا ستدافع عن مصالحها باستمرار، وليس المطالبة بالحقوق المشروعة لأي شخص، ولكن أيضا لن تسمح أيضاً لأي شخص بالتعدي على حقوقنا القانونية".وأوضح: "لم يعد الأمر سراً: لم يحدث عزلة روسيا المزعومة، مهما قال منتقدوها. كانت أبرز الأحداث الاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، والعرض العسكري في الساحة الحمراء، والعدد الكبير من الضيوف الأجانب. ونحن نقدر عالياً كل من شارك شخصياً في هذه الاحتفالات أو أرسل وفداً خاصاً".وبشأن الأزمة في أوكرانيا، قال لافروف: ""إذا نظرنا إلى تاريخ هذه الأزمة، بدءًا من عام 2014 وخاصة منذ عام 2022، لم يكن هناك نقص في النوايا الحسنة من جانب روسيا فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية. ولكن في كل مرة، بذل جيراننا الغربيون، وخاصة الأوروبيون، كل ما في وسعهم لتقويض هذه الاتفاقيات".
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه في العالم الحديث، هناك لعبة تقوم على مبدأ "الأقوى هو على حق".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025: "القواعد التي يفترض أنها تشكل أساس نظام عالمي يناسب الغرب، قد تم شطبه بالكامل. إنها لعبة جارية: من كان أقوى فهو على حق. ونحن جميعًا نشهد ذلك. لكن عواقب هذه السياسة لا تقتصر على دول الجنوب العالمي والشرق العالمي فحسب، بل إن اتجاهات الأزمة تتفاقم أيضًا داخل المجتمع الغربي نفسه".
وأضاف: "على الصعيد الخارجي، نحن مستعدون للعمل مع كل من يرد بالمثل ومستعد للتفاوض بصدق، على قدم المساواة، دون ابتزاز، دون ضغط. وهذا معروف للجميع".
وتابع: "روسيا ستدافع عن مصالحها باستمرار، وليس المطالبة بالحقوق المشروعة لأي شخص، ولكن أيضا لن تسمح أيضاً لأي شخص بالتعدي على حقوقنا القانونية".
وأوضح: "لم يعد الأمر سراً: لم يحدث عزلة روسيا المزعومة، مهما قال منتقدوها. كانت أبرز الأحداث الاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، والعرض العسكري في الساحة الحمراء، والعدد الكبير من الضيوف الأجانب. ونحن نقدر عالياً كل من شارك شخصياً في هذه الاحتفالات أو أرسل وفداً خاصاً".
بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
وبشأن الأزمة في أوكرانيا، قال لافروف: ""إذا نظرنا إلى تاريخ هذه الأزمة، بدءًا من عام 2014 وخاصة منذ عام 2022، لم يكن هناك نقص في النوايا الحسنة من جانب روسيا فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية. ولكن في كل مرة، بذل جيراننا الغربيون، وخاصة الأوروبيون، كل ما في وسعهم لتقويض هذه الاتفاقيات".
