لافروف: إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية

أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
روسيا
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025": "تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك".وأضاف: "نحن مقتنعون أيضًا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأودّ أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشكيل "مجلس سلام" في غزة، ودعا قادة عدد من الدول، بما في ذلك روسيا الاتحادية وبيلاروسيا ، للانضمام إليه.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
قطاع غزة
08:48 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 09:17 GMT 20.01.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025": "تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك".
وأضاف: "نحن مقتنعون أيضًا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأودّ أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشكيل "مجلس سلام" في غزة، ودعا قادة عدد من الدول، بما في ذلك روسيا الاتحادية وبيلاروسيا ، للانضمام إليه.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة
وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.