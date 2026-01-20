عربي
بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
لافروف: إقامة دولة فلسطينية أمرا مهم لتسوية أزمة غزة
لافروف: إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية
لافروف: إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T08:48+0000
2026-01-20T09:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109421772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f56057d59ad45d8f07d64db824f20a1.jpg
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025": "تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك".وأضاف: "نحن مقتنعون أيضًا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأودّ أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشكيل "مجلس سلام" في غزة، ودعا قادة عدد من الدول، بما في ذلك روسيا الاتحادية وبيلاروسيا ، للانضمام إليه.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات."حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتعلن استعدادها لنقل الصلاحياتدعوة ترامب لتوقيع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس تثير مخاوف دولية من "صبغة أحادية"
https://sarabic.ae/20260120/ترامب-يؤكد-دعوة-بوتين-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109414778.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109421772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8391daa33f2725de0cd2fee6ccac099e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, روسيا

لافروف: إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية

08:48 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 09:17 GMT 20.01.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025": "تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك".
وأضاف: "نحن مقتنعون أيضًا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأودّ أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ترامب يؤكد دعوة بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
05:22 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشكيل "مجلس سلام" في غزة، ودعا قادة عدد من الدول، بما في ذلك روسيا الاتحادية وبيلاروسيا ، للانضمام إليه.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
"حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتعلن استعدادها لنقل الصلاحيات
دعوة ترامب لتوقيع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس تثير مخاوف دولية من "صبغة أحادية"
