https://sarabic.ae/20260119/حماس-ترحب-بتشكيل-لجنة-وطنية-لإدارة-غزة-وتعلن-استعدادها-لنقل-الصلاحيات-1109401884.html
"حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتعلن استعدادها لنقل الصلاحيات
"حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتعلن استعدادها لنقل الصلاحيات
سبوتنيك عربي
رحبت حركة "حماس" بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، معلنة استعدادها الكامل لنقل الصلاحيات ذات الصلة، في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية، ومع... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T16:24+0000
2026-01-19T16:24+0000
2026-01-19T16:49+0000
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109354140_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_01e2a501cc24ca2348328f269f77db61.jpg
وقالت الحركة، في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عبر قناة "تلغرام"، اليوم الاثنين، إن "هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة الواقع الإداري والخدمي في القطاع، وبما ينسجم مع أولوية الوقف الكامل للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية". وأكدت الجهوزية التامة لإجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً في العمل المؤسسي، ويحافظ على حقوق المواطنين وموظفي القطاع العام، ويكفل استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع. وأكدت أن الموظفين في مختلف القطاعات على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي. وشددت الحركة على حق الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار، وضرورة أن تتم هذه العملية بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويمكن المواطنين من استعادة مقومات الحياة الكريمة. وجدد البيان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وصولاً إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
https://sarabic.ae/20260119/لوكاشينكو-يتلقى-دعوة-من-ترامب-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109396989.html
https://sarabic.ae/20260119/الكرملين-بوتين-تلقى-دعوة-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109387376.html
https://sarabic.ae/20260118/إسرائيل-تتهم-كوشنر-بمسؤولية-ما-يحدث-في-غزة-إنه-ينتقم-منا--1109375752.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109354140_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_be71869c8654f72e405b53d393c27ceb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
"حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتعلن استعدادها لنقل الصلاحيات
16:24 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 16:49 GMT 19.01.2026)
رحبت حركة "حماس" بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، معلنة استعدادها الكامل لنقل الصلاحيات ذات الصلة، في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية، ومع الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وقالت الحركة، في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عبر قناة "تلغرام"، اليوم الاثنين، إن "هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة الواقع الإداري والخدمي في القطاع
، وبما ينسجم مع أولوية الوقف الكامل للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية".
وأكدت الجهوزية التامة لإجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً في العمل المؤسسي، ويحافظ على حقوق المواطنين وموظفي القطاع العام، ويكفل استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.
وأشارت الحركة إلى أن العمل الحكومي والخدمي سيستمر بصورة منتظمة، وأن المؤسسات والدوائر المختصة تواصل أداء مهامها في تقديم الخدمات الأساسية، رغم الظروف الاستثنائية الراهنة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة وحجم التحديات القائمة.
وأكدت أن الموظفين في مختلف القطاعات على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.
وشددت الحركة على حق الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار، وضرورة أن تتم هذه العملية بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويمكن المواطنين من استعادة مقومات الحياة الكريمة.
وجدد البيان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيره، وصولاً إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.
كما شدد على وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً رفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو الانتقاص من الإرادة الوطنية الفلسطينية، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق التماسك الداخلي، والتعامل المسؤول مع التحديات، يمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.