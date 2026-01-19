https://sarabic.ae/20260119/حماس-ترحب-بتشكيل-لجنة-وطنية-لإدارة-غزة-وتعلن-استعدادها-لنقل-الصلاحيات-1109401884.html

"حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتعلن استعدادها لنقل الصلاحيات

وقالت الحركة، في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عبر قناة "تلغرام"، اليوم الاثنين، إن "هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة الواقع الإداري والخدمي في القطاع، وبما ينسجم مع أولوية الوقف الكامل للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية". وأكدت الجهوزية التامة لإجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً في العمل المؤسسي، ويحافظ على حقوق المواطنين وموظفي القطاع العام، ويكفل استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع. وأكدت أن الموظفين في مختلف القطاعات على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي. وشددت الحركة على حق الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار، وضرورة أن تتم هذه العملية بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويمكن المواطنين من استعادة مقومات الحياة الكريمة. وجدد البيان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وصولاً إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

