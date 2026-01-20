عربي
لافروف حول نتائج العام 2025: نشهد تحولات عميقة في النظام العالمي برمته
تعزيزات أمنية على الحدود العراقية مع تصاعد حدة الاشتباكات في سوريا
تعزيزات أمنية على الحدود العراقية مع تصاعد حدة الاشتباكات في سوريا
تصاعد التوترات في المنطقة يضع العراق أمام تحد أمني غير مسبوق، وسط اشتباكات متواصلة في سوريا ومحاولات السيطرة على السجون وإطلاق عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
الوضع على الشريط الحدودي الممتد لأكثر من 600 كيلومتر يتطلب يقظة عالية من القوات العراقية والقيادة السياسية لضمان حماية البلاد من أي خروقات أو تهديدات محتملة قد تؤثر على الاستقرار الداخلي والأمن القومي.تحذير من تصاعد التوترات الإقليميةقال عضو مجلس النواب العراقي، محمد البلداوي، في حديث لـ "سبوتينك": "الوضع الإقليمي والدولي "على صفيح من نار"، محذرا من "تصاعد التوترات التي قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة في المنطقة".ولفت إلى أن "تهديدات الولايات المتحدة والتوترات مع إسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى تدخل بعض الدول الإقليمية في الأزمة، تجعل المنطقة بأكملها عرضة للمخاطر"، مؤكدا أن "العراق يجب أن يكون على مستوى عالٍ من الإدراك لهذه المخاطر لضمان استقرار البلاد وحماية المواطنين".في غضون ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أن "الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل وتخضع لسيطرة محكمة من قبل القوات الأمنية المختصة، ضمن إجراءات ميدانية وتقنية متكاملة تهدف إلى ضمان الاستقرار ومنع أي خروقات محتملة".وقال رئيس خلية الإعلام الأمني في القيادة، الفريق سعد معن، إن الحدود العراقية مدعومة بخطوط دفاعية متعاقبة وحصينة، وبإسناد من العمق العراقي وعلى امتداد القواطع الحدودية، وتشغلها مختلف الصنوف والاختصاصات من القوات الأمنية، ما يعزز القدرة على التعامل مع أي طارئ أمني.الحكومة مخوّلة لمعالجة الأزمات الأمنيةوأكدت عضو مجلس النواب العراقي، مروة محمد، في حديث لـ "سبوتنيك": "الحرب والأزمات المستمرة في المنطقة وما يحيط بالعراق تستدعي اتخاذ خطوات حازمة لتعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود".وأشارت إلى أن "البرلمان خصص ضمن الدورة الحالية مخصصات في الميزانية المقبلة لعام 2026 لدعم الجيش العراقي، بما يشمل شراء الأجهزة والمعدات العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية، وضبط الحدود"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات ضرورية لضمان حماية العراق من أي تهديدات خارجية واستمرار استقراره الداخلي".وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، تعزيز انتشارها على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا، ضمن الجهود الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية ومنع أي خروقات محتملة.وبحسب الهيئة فإن اللواء 25 في الحشد الشعبي عزز انتشاره الميداني على الحدود العراقية–السورية، مشيرة إلى أن التعزيزات شملت تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة في منطقة طريفاوي – الحسكة، بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية والحد من الأنشطة الإجرامية وتعزيز الاستقرار الأمني.تأمين الحدود لا يمنع المخاطربدوره، أكد الخبير بالشأن السياسي العراقي، حسن شهيد، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "النزاع الحالي يمتد عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل السجون والحقول النفطية وبعض المحافظات القريبة من الشريط الحدودي، مثل الرقة ودير الزور"، مشيرا إلى أن ا"لقوات العراقية موزعة على ثلاثة محاور أساسية: الجيش العراقي، وقوات الشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي".وأوضح شهيد أن "الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل، لكن هناك مخاطر محتملة من محورين محددين هما منطقة سنجار وإقليم كردستان"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المحتملة، خصوصا فيما يتعلق بتهريب السجناء أو محاولات فرارهم من سجن الحسكة وسجن غران".وأشار الخبير إلى "المخاوف المرتبطة بمخيم الهول، الذي يعد أحد أخطر مواقع احتجاز الإرهابيين، حيث قد يشهد عمليات إخلاء أو تحركات محتملة للمعتقلين، ما يستدعي حذر السلطات العراقية وتعزيز إجراءات الأمن الحدودي".ويتقاسم العراق وسوريا حدوداً تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، ظلت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.
تعزيزات أمنية على الحدود العراقية مع تصاعد حدة الاشتباكات في سوريا

حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
تصاعد التوترات في المنطقة يضع العراق أمام تحد أمني غير مسبوق، وسط اشتباكات متواصلة في سوريا ومحاولات السيطرة على السجون وإطلاق عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا ودول عدة)، في وقت تتزايد فيه التهديدات الإقليمية والدولية.
الوضع على الشريط الحدودي الممتد لأكثر من 600 كيلومتر يتطلب يقظة عالية من القوات العراقية والقيادة السياسية لضمان حماية البلاد من أي خروقات أو تهديدات محتملة قد تؤثر على الاستقرار الداخلي والأمن القومي.

وشهدت الساحة السورية خلال الأيام الماضية، تطورات أمنية متسارعة، تمثلت باندلاع مواجهات مسلحة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فضلا عن نزوح آلاف العائلات من المناطق الكردية شمال شرقي البلاد.

تحذير من تصاعد التوترات الإقليمية

قال عضو مجلس النواب العراقي، محمد البلداوي، في حديث لـ "سبوتينك": "الوضع الإقليمي والدولي "على صفيح من نار"، محذرا من "تصاعد التوترات التي قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة في المنطقة".
وأشار البلداوي إلى أن "الأحداث الجارية في سوريا، بما في ذلك الاشتباكات بين قوات معينة ومحاولات السيطرة على السجون وإطلاق عدد من عناصر "داعش"، تشكل تهديدا مباشرا للأمن العراقي، وتستدعي مستوى عالٍ من اليقظة والاستعداد للقوات العراقية والقيادة السياسية والأمنية في البلاد".
ولفت إلى أن "تهديدات الولايات المتحدة والتوترات مع إسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى تدخل بعض الدول الإقليمية في الأزمة، تجعل المنطقة بأكملها عرضة للمخاطر"، مؤكدا أن "العراق يجب أن يكون على مستوى عالٍ من الإدراك لهذه المخاطر لضمان استقرار البلاد وحماية المواطنين".
جنود من الجيش السوري يركبون دراجة نارية ويمرون بجانب مركبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تُركت في شارع بالقرب من بلدة دير حافر، 17 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
نيران الفرات تشتعل... ماذا يحدث بين الجيش السوري و"قسد" شرقي سوريا؟
18 يناير, 07:06 GMT
في غضون ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أن "الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل وتخضع لسيطرة محكمة من قبل القوات الأمنية المختصة، ضمن إجراءات ميدانية وتقنية متكاملة تهدف إلى ضمان الاستقرار ومنع أي خروقات محتملة".
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني في القيادة، الفريق سعد معن، إن الحدود العراقية مدعومة بخطوط دفاعية متعاقبة وحصينة، وبإسناد من العمق العراقي وعلى امتداد القواطع الحدودية، وتشغلها مختلف الصنوف والاختصاصات من القوات الأمنية، ما يعزز القدرة على التعامل مع أي طارئ أمني.
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
العمليات المشتركة العراقية: حدودنا مع سوريا مؤمنة بالكامل
أمس, 12:33 GMT

الحكومة مخوّلة لمعالجة الأزمات الأمنية

وأكدت عضو مجلس النواب العراقي، مروة محمد، في حديث لـ "سبوتنيك": "الحرب والأزمات المستمرة في المنطقة وما يحيط بالعراق تستدعي اتخاذ خطوات حازمة لتعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود".

وأوضحت محمد أن "البرلمان منح الحكومة والجهات المختصة الصلاحيات الكاملة لمعالجة المشكلات الأمنية داخل العراق وتنظيم وحماية الحدود، لا سيما مع التحديات الواقعة على الحدود العراقية-السورية".

وأشارت إلى أن "البرلمان خصص ضمن الدورة الحالية مخصصات في الميزانية المقبلة لعام 2026 لدعم الجيش العراقي، بما يشمل شراء الأجهزة والمعدات العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية، وضبط الحدود"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات ضرورية لضمان حماية العراق من أي تهديدات خارجية واستمرار استقراره الداخلي".
فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
16 ديسمبر 2025, 12:56 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، تعزيز انتشارها على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا، ضمن الجهود الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية ومنع أي خروقات محتملة.
وبحسب الهيئة فإن اللواء 25 في الحشد الشعبي عزز انتشاره الميداني على الحدود العراقية–السورية، مشيرة إلى أن التعزيزات شملت تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة في منطقة طريفاوي – الحسكة، بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية والحد من الأنشطة الإجرامية وتعزيز الاستقرار الأمني.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الجيش العراقي يؤكد التنسيق الوثيق مع سوريا لملاحقة الإرهابيين وتبادل المعلومات
20 ديسمبر 2025, 14:30 GMT

تأمين الحدود لا يمنع المخاطر

بدوره، أكد الخبير بالشأن السياسي العراقي، حسن شهيد، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "النزاع الحالي يمتد عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل السجون والحقول النفطية وبعض المحافظات القريبة من الشريط الحدودي، مثل الرقة ودير الزور"، مشيرا إلى أن ا"لقوات العراقية موزعة على ثلاثة محاور أساسية: الجيش العراقي، وقوات الشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي".
وأوضح شهيد أن "الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل، لكن هناك مخاطر محتملة من محورين محددين هما منطقة سنجار وإقليم كردستان"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المحتملة، خصوصا فيما يتعلق بتهريب السجناء أو محاولات فرارهم من سجن الحسكة وسجن غران".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
عملية نوعية خلف الخطوط... الاستخبارات العراقية تضرب "داعش" في سوريا... فيديو
24 ديسمبر 2025, 12:16 GMT
وأشار الخبير إلى "المخاوف المرتبطة بمخيم الهول، الذي يعد أحد أخطر مواقع احتجاز الإرهابيين، حيث قد يشهد عمليات إخلاء أو تحركات محتملة للمعتقلين، ما يستدعي حذر السلطات العراقية وتعزيز إجراءات الأمن الحدودي".
ويتقاسم العراق وسوريا حدوداً تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، ظلت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.
