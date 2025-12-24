عملية نوعية خلف الخطوط... الاستخبارات العراقية تضرب "داعش" في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/عملية-نوعية-خلف-الخطوط-الاستخبارات-العراقية-تضرب-داعش-في-سوريا---1108519089.html
عملية نوعية خلف الخطوط... الاستخبارات العراقية تضرب "داعش" في سوريا
عملية نوعية خلف الخطوط... الاستخبارات العراقية تضرب "داعش" في سوريا
سبوتنيك عربي
في وقت تتشابك فيه خرائط الصراع وتتصاعد فيه نيران الحروب الإقليمية، اختارت بغداد أن تتحرك بـ"صمت قاتل" خارج حدودها، لتوجّه ضربة استخبارية دقيقة في عمق الأراضي... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T12:16+0000
2025-12-24T12:20+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg
عملية مشتركة، تتجاوز بعدها العسكري، لتكشف حجم التنسيق الخفي بين العراق والتحالف الدولي، وتبعث برسالة حاسمة أن معركة العراق مع الإرهاب لم تنته بعد، وأن أمنه لن يترك رهينة لفراغ أو انسحاب قد يعيد شبح "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) إلى الواجهة من جديد، على حد قول المراقبين.وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، أن "العملية نفذت من قبل خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وأسفرت عن اعتقال هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية السورية، وبإسناد فني ودعم من التحالف الدولي".وأوضح البيان أن "العملية جرت بتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، حيث نفذت قوة محمولة جوا إنزالا دقيقا شمال شرقي سوريا، نجحت خلاله في الوصول إلى الهدفين المحددين وإلقاء القبض عليهما"، دون الإشارة إلى وقوع خسائر.قدرة وجاهزية القوات العراقيةوقال الخبير في الشؤون الحربية صبحي البدري، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "العملية التي نفذتها القوات العراقية، بالتنسيق مع التحالف الدولي وبموافقة الجانب الأمريكي ضد تنظيم "داعش"، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، تمثل رد فعل حاسما وإيجابيا على جرائم التنظيم، ولا سيما بعد تورطه بقتل شهود أمام قياداته".وأضاف البدري أن "رد الفعل لم يكن إيجابيا فحسب، بل يحمل دلالات أوسع، من بينها التزام التحالف الدولي بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة العراقية، والتنسيق العالي في تنفيذ العمليات المشتركة، بما يؤكد قوة الشراكة الأمنية بين الطرفين".وختم بالقول إن "القوات العراقية تعمل ضمن سيطرة وانضباط كاملين، وإن الجانب الأمريكي يدرك جيدا حجم الإمكانيات المتوفرة لديها، وخبرتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابعها".ويتقاسم العراق وسوريا حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، بقيت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.العملية تعكس عمق التنسيق الاستخباريإلى ذلك، قال الصحفي الدولي بزورك محمد، إن "العملية الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الاستخبارية العراقية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وداخل الأراضي السورية، تعكس مستوى متقدما من الترابط في العقيدة الاستخبارية والعسكرية بين بغداد وواشنطن".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية نجحت إلى حد كبير في إبعاد البلاد عن تداعيات تلك الصراعات، إلا أن خطر التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، لا يزال يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، ما يستدعي استمرار العمليات الأمنية والعسكرية الاستباقية".وأضاف أن "الحكومة العراقية، وضمن إطار الاتفاقيات الأمنية القائمة، حققت نجاحات مهمة في تقليص حجم المخاطر الإرهابية، من خلال تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة مع القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية، وتحديدا في منطقة تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب محافظة الحسكة، أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين قياديين بارزين في تنظيم "داعش".وختم محمد، بالقول إن "هذه العملية تؤكد استمرار النهج العراقي القائم على الضربات الاستباقية، والتنسيق الدولي الفاعل، لضمان أمن العراق ومنع عودة التنظيمات الإرهابية إلى المشهد".وذكرت القيادة، في بيان، أن وحداتها "تواصل تنفيذ مهامها الأمنية على الحدود الممتدة من ربيعة إلى الوليد، من خلال انتشار ميداني مكثف ودوريات متواصلة على مدار الساعة، مدعومة بمنظومة تحصينات متطورة واستعداد قتالي عالٍ"، مبيّنة أن "المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، تشهد حاليًا استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، دون تسجيل أي محاولات تسلل أو تهديدات تذكر".الألغام الصامتة... الموت المختبئ تحت أرض العراقالاستخبارات العراقية تعلن تنفيذ عملية ناجحة في سوريا
https://sarabic.ae/20251224/الألغام-الصامتة-الموت-المختبئ-تحت-أرض-العراق-1108489261.html
https://sarabic.ae/20251222/هجرة-بلا-نهاية-لماذا-لا-يزال-مسيحيو-العراق-يغادرون-رغم-تحسن-الأمن-1108469199.html
https://sarabic.ae/20251223/الرئيس-العراقي-يؤكد-أهمية-تكثيف-المشاورات-لاستكمال-تشكيل-الحكومة-1108482105.html
https://sarabic.ae/20251220/الجيش-العراقي-يؤكد-التنسيق-الوثيق-مع-سوريا-لملاحقة-الإرهابيين-وتبادل-المعلومات-1108387883.html
https://sarabic.ae/20251216/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-ندعم-أمن-واستقرار-سوريا-وضرورة-الحفاظ-على-وحدتها-وسيادتها-1108228779.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f826b4319cf4d62c59d164a59e1a6205.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

عملية نوعية خلف الخطوط... الاستخبارات العراقية تضرب "داعش" في سوريا

12:16 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 24.12.2025)
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
في وقت تتشابك فيه خرائط الصراع وتتصاعد فيه نيران الحروب الإقليمية، اختارت بغداد أن تتحرك بـ"صمت قاتل" خارج حدودها، لتوجّه ضربة استخبارية دقيقة في عمق الأراضي السورية.
عملية مشتركة، تتجاوز بعدها العسكري، لتكشف حجم التنسيق الخفي بين العراق والتحالف الدولي، وتبعث برسالة حاسمة أن معركة العراق مع الإرهاب لم تنته بعد، وأن أمنه لن يترك رهينة لفراغ أو انسحاب قد يعيد شبح "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) إلى الواجهة من جديد، على حد قول المراقبين.

وقبل أيام قليلة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذ عملية أمنية نوعية خارج حدود العراق، تمثلت بإنزال جوي داخل الأراضي السورية، أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء العراقي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، أن "العملية نفذت من قبل خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وأسفرت عن اعتقال هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية السورية، وبإسناد فني ودعم من التحالف الدولي".
مشهد لإزالة ألغام مضادة للدروع في منطقة اراباتسكايا ستريلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
الألغام الصامتة... الموت المختبئ تحت أرض العراق
11:00 GMT
وأوضح البيان أن "العملية جرت بتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، حيث نفذت قوة محمولة جوا إنزالا دقيقا شمال شرقي سوريا، نجحت خلاله في الوصول إلى الهدفين المحددين وإلقاء القبض عليهما"، دون الإشارة إلى وقوع خسائر.

قدرة وجاهزية القوات العراقية

وقال الخبير في الشؤون الحربية صبحي البدري، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "العملية التي نفذتها القوات العراقية، بالتنسيق مع التحالف الدولي وبموافقة الجانب الأمريكي ضد تنظيم "داعش"، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، تمثل رد فعل حاسما وإيجابيا على جرائم التنظيم، ولا سيما بعد تورطه بقتل شهود أمام قياداته".

وأوضح البدري أن "نجاح عملية الإنزال يعكس مستوى عاليا من الجاهزية والكفاءة لدى القوات العراقية، وقدرتها على تنفيذ عمليات نوعية خارج الحدود عند الضرورة"، مشيرًا إلى أن "ذلك يعد مؤشرًا مهمًا على الاستعداد الاستباقي لمواجهة العدو قبل انتقاله إلى مناطق أخرى داخل العراق أو خارجه".

مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
هجرة بلا نهاية... لماذا تستمر مغادرة مسيحيي العراق رغم تحسن الأمن؟
22 ديسمبر, 17:57 GMT
وأضاف البدري أن "رد الفعل لم يكن إيجابيا فحسب، بل يحمل دلالات أوسع، من بينها التزام التحالف الدولي بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة العراقية، والتنسيق العالي في تنفيذ العمليات المشتركة، بما يؤكد قوة الشراكة الأمنية بين الطرفين".

ووفقا للبدري، فإن لهذه العملية مردودًا إيجابيًا على أمن المنطقة، ولا سيما في سوريا، لافتًا إلى أن "الخبرة العراقية المتراكمة في مجال محاربة تنظيم "داعش" تعد عنصرا أساسيا في تعزيز الاستقرار، والقوات العراقية باتت قادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة عالية".

وختم بالقول إن "القوات العراقية تعمل ضمن سيطرة وانضباط كاملين، وإن الجانب الأمريكي يدرك جيدا حجم الإمكانيات المتوفرة لديها، وخبرتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابعها".
الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تكثيف المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة
أمس, 09:54 GMT
ويتقاسم العراق وسوريا حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، بقيت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.

العملية تعكس عمق التنسيق الاستخباري

إلى ذلك، قال الصحفي الدولي بزورك محمد، إن "العملية الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الاستخبارية العراقية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وداخل الأراضي السورية، تعكس مستوى متقدما من الترابط في العقيدة الاستخبارية والعسكرية بين بغداد وواشنطن".

وأوضح محمد، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "هذه العملية تحمل رسالة واضحة مفادها أن أي تراجع أو انسحاب غير محسوب قد يخلق مخاطر حقيقية تهدد الأمن والاستقرار في العراق، رغم النجاحات التي حققتها الحكومة العراقية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ولا سيما خلال عام يعدّ من أكثر الأعوام حساسية في ظل الصراعات الإقليمية المتصاعدة والحروب المتكررة في المنطقة، خاصة التوتر بين إسرائيل وإيران".

الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الجيش العراقي يؤكد التنسيق الوثيق مع سوريا لملاحقة الإرهابيين وتبادل المعلومات
20 ديسمبر, 14:30 GMT
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية نجحت إلى حد كبير في إبعاد البلاد عن تداعيات تلك الصراعات، إلا أن خطر التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، لا يزال يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، ما يستدعي استمرار العمليات الأمنية والعسكرية الاستباقية".

وبحسب محمد، فإن القوات العراقية، بما فيها طيران الجيش، ما زالت تواصل ضرباتها الجوية الدقيقة لاستهداف ما تبقى من فلول تنظيم "داعش" في المناطق الغربية من البلاد، خصوصا في محافظة الأنبار، التي لا تزال تضم بعض المعاقل النشطة للتنظيم.

وأضاف أن "الحكومة العراقية، وضمن إطار الاتفاقيات الأمنية القائمة، حققت نجاحات مهمة في تقليص حجم المخاطر الإرهابية، من خلال تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة مع القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية، وتحديدا في منطقة تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب محافظة الحسكة، أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين قياديين بارزين في تنظيم "داعش".
فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
مستشار الأمن القومي العراقي: ندعم أمن واستقرار سوريا.. وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها
16 ديسمبر, 12:56 GMT
وختم محمد، بالقول إن "هذه العملية تؤكد استمرار النهج العراقي القائم على الضربات الاستباقية، والتنسيق الدولي الفاعل، لضمان أمن العراق ومنع عودة التنظيمات الإرهابية إلى المشهد".

وفي مارس/ آذار الماضي، عززت قيادة قوات حرس الحدود العراقية من وجودها العسكري على امتداد الشريط الحدودي مع سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى منع أي عمليات تسلل أو خروقات أمنية.

وذكرت القيادة، في بيان، أن وحداتها "تواصل تنفيذ مهامها الأمنية على الحدود الممتدة من ربيعة إلى الوليد، من خلال انتشار ميداني مكثف ودوريات متواصلة على مدار الساعة، مدعومة بمنظومة تحصينات متطورة واستعداد قتالي عالٍ"، مبيّنة أن "المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، تشهد حاليًا استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، دون تسجيل أي محاولات تسلل أو تهديدات تذكر".
الألغام الصامتة... الموت المختبئ تحت أرض العراق
الاستخبارات العراقية تعلن تنفيذ عملية ناجحة في سوريا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала