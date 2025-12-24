https://sarabic.ae/20251224/عملية-نوعية-خلف-الخطوط-الاستخبارات-العراقية-تضرب-داعش-في-سوريا---1108519089.html

عملية نوعية خلف الخطوط... الاستخبارات العراقية تضرب "داعش" في سوريا

عملية نوعية خلف الخطوط... الاستخبارات العراقية تضرب "داعش" في سوريا

سبوتنيك عربي

في وقت تتشابك فيه خرائط الصراع وتتصاعد فيه نيران الحروب الإقليمية، اختارت بغداد أن تتحرك بـ"صمت قاتل" خارج حدودها، لتوجّه ضربة استخبارية دقيقة في عمق الأراضي... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T12:16+0000

2025-12-24T12:16+0000

2025-12-24T12:20+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg

عملية مشتركة، تتجاوز بعدها العسكري، لتكشف حجم التنسيق الخفي بين العراق والتحالف الدولي، وتبعث برسالة حاسمة أن معركة العراق مع الإرهاب لم تنته بعد، وأن أمنه لن يترك رهينة لفراغ أو انسحاب قد يعيد شبح "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) إلى الواجهة من جديد، على حد قول المراقبين.وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، أن "العملية نفذت من قبل خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وأسفرت عن اعتقال هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية السورية، وبإسناد فني ودعم من التحالف الدولي".وأوضح البيان أن "العملية جرت بتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، حيث نفذت قوة محمولة جوا إنزالا دقيقا شمال شرقي سوريا، نجحت خلاله في الوصول إلى الهدفين المحددين وإلقاء القبض عليهما"، دون الإشارة إلى وقوع خسائر.قدرة وجاهزية القوات العراقيةوقال الخبير في الشؤون الحربية صبحي البدري، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "العملية التي نفذتها القوات العراقية، بالتنسيق مع التحالف الدولي وبموافقة الجانب الأمريكي ضد تنظيم "داعش"، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، تمثل رد فعل حاسما وإيجابيا على جرائم التنظيم، ولا سيما بعد تورطه بقتل شهود أمام قياداته".وأضاف البدري أن "رد الفعل لم يكن إيجابيا فحسب، بل يحمل دلالات أوسع، من بينها التزام التحالف الدولي بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة العراقية، والتنسيق العالي في تنفيذ العمليات المشتركة، بما يؤكد قوة الشراكة الأمنية بين الطرفين".وختم بالقول إن "القوات العراقية تعمل ضمن سيطرة وانضباط كاملين، وإن الجانب الأمريكي يدرك جيدا حجم الإمكانيات المتوفرة لديها، وخبرتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابعها".ويتقاسم العراق وسوريا حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، بقيت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.العملية تعكس عمق التنسيق الاستخباريإلى ذلك، قال الصحفي الدولي بزورك محمد، إن "العملية الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الاستخبارية العراقية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وداخل الأراضي السورية، تعكس مستوى متقدما من الترابط في العقيدة الاستخبارية والعسكرية بين بغداد وواشنطن".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية نجحت إلى حد كبير في إبعاد البلاد عن تداعيات تلك الصراعات، إلا أن خطر التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، لا يزال يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، ما يستدعي استمرار العمليات الأمنية والعسكرية الاستباقية".وأضاف أن "الحكومة العراقية، وضمن إطار الاتفاقيات الأمنية القائمة، حققت نجاحات مهمة في تقليص حجم المخاطر الإرهابية، من خلال تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة مع القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية، وتحديدا في منطقة تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب محافظة الحسكة، أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين قياديين بارزين في تنظيم "داعش".وختم محمد، بالقول إن "هذه العملية تؤكد استمرار النهج العراقي القائم على الضربات الاستباقية، والتنسيق الدولي الفاعل، لضمان أمن العراق ومنع عودة التنظيمات الإرهابية إلى المشهد".وذكرت القيادة، في بيان، أن وحداتها "تواصل تنفيذ مهامها الأمنية على الحدود الممتدة من ربيعة إلى الوليد، من خلال انتشار ميداني مكثف ودوريات متواصلة على مدار الساعة، مدعومة بمنظومة تحصينات متطورة واستعداد قتالي عالٍ"، مبيّنة أن "المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، تشهد حاليًا استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، دون تسجيل أي محاولات تسلل أو تهديدات تذكر".الألغام الصامتة... الموت المختبئ تحت أرض العراقالاستخبارات العراقية تعلن تنفيذ عملية ناجحة في سوريا

https://sarabic.ae/20251224/الألغام-الصامتة-الموت-المختبئ-تحت-أرض-العراق-1108489261.html

https://sarabic.ae/20251222/هجرة-بلا-نهاية-لماذا-لا-يزال-مسيحيو-العراق-يغادرون-رغم-تحسن-الأمن-1108469199.html

https://sarabic.ae/20251223/الرئيس-العراقي-يؤكد-أهمية-تكثيف-المشاورات-لاستكمال-تشكيل-الحكومة-1108482105.html

https://sarabic.ae/20251220/الجيش-العراقي-يؤكد-التنسيق-الوثيق-مع-سوريا-لملاحقة-الإرهابيين-وتبادل-المعلومات-1108387883.html

https://sarabic.ae/20251216/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-ندعم-أمن-واستقرار-سوريا-وضرورة-الحفاظ-على-وحدتها-وسيادتها-1108228779.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم