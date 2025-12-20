https://sarabic.ae/20251220/الجيش-العراقي-يؤكد-التنسيق-الوثيق-مع-سوريا-لملاحقة-الإرهابيين-وتبادل-المعلومات-1108387883.html

الجيش العراقي يؤكد التنسيق الوثيق مع سوريا لملاحقة الإرهابيين وتبادل المعلومات

الجيش العراقي يؤكد التنسيق الوثيق مع سوريا لملاحقة الإرهابيين وتبادل المعلومات

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أن عملية الإنزال الجوي التي نفذتها القوات العراقية داخل الأراضي السورية لا ترتبط بالضربة الأمريكية التي... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T14:30+0000

2025-12-20T14:30+0000

2025-12-20T14:30+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

تنظيم داعش الإرهابي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104132374_0:0:1040:585_1920x0_80_0_0_e2a493a2aeb22f10215baf8767c96e75.jpg

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إن "العراق وضع منذ سنوات خططا محكمة لتعزيز أمن حدوده مع سوريا، شملت تحصينات هندسية، وموارد مراقبة فنية، وأبراجا وخنادق، إلى جانب تعزيز الجهد الاستخباري والبشري على طول الشريط الحدودي البالغ 615 كيلومترا".وأوضح أن "مؤشرات التسلل خلال عام 2025 كانت إيجابية للغاية، إذ سُجلت في بعض الأشهر حالات صفر، بفضل إنشاء خطوط دفاعية متعاقبة داخل العمق العراقي، وانتشار قوات الجيش والحشد الشعبي في مواقع منتخبة لإسناد قطعات الحدود عند الحاجة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد المحمداوي "وجود تنسيق واسع بين مختلف التشكيلات الأمنية، إلى جانب تعاون كبير من سكان المناطق المحررة"، لافتا إلى أن "التحصينات وحدها لا تكفي لمنع التسلل، بل يجب دعمها بالمراقبة المستمرة وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي".وبيّن أن "الساحة السورية تؤثر بشكل مباشر على الأمن العراقي، ما يستدعي تنسيقا مشتركا يحترم سيادة العراق ومصالحه"، مشيرا إلى "وجود تنسيق ميداني على مستوى القادة الميدانيين على الحدود، يشمل تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين".وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم السبت، بدء عملية "ضربة عين الصقر" في سوريا، للقضاء على مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، ردًا على الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في مدينة تدمر وسط سوريا.وكتب هيغسيث عبر منصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم، بدأت القوات الأمريكية عملية "ضربة عين الصقر" في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش" والبنية التحتية ومواقع الأسلحة، ردًا مباشرًا على الهجوم على القوات الأمريكية، الذي وقع في 13 ديسمبر (كانون الأول) في تدمر، سوريا".كما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، أن "القوات الأمريكية بدأت بتنفيذ ضربات واسعة ضد تنظيم "داعش" في سوريا.وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن "القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت البنية التحتية لتنظيم" داعش" ومواقع الأسلحة التابعة له في سوريا، وذلك ردًا على الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية والقوات الشريكة في البلاد، في 13 ديسمبر (كانون الأول الجاري)".وأضاف البيان أن "العملية تأتي في إطار جهود القضاء على قدرات التنظيم ومنع تهديده المستمر للقوات الأمريكية وحلفائها"، مشيرًا إلى أن "معلومات إضافية ستُعلن في وقت لاحق".وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، شاركت في الهجوم طائرات حربية من طراز "إف-15" و"إيه-10"، إضافة إلى مروحيات "أباتشي" الهجومية، إلى جانب استخدام صواريخ من منظومة "هيمارس".وأفادت التقارير بأن العمليات الأمريكية قد تستمر لساعات عدة، في ظل تصعيد عسكري يستهدف ما تبقى من قدرات التنظيم في البادية السورية.وفي 13 ديسمبر الجاري، أعلنت "سنتكوم" مقتل اثنين من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ومدني أمريكي واحد، وإصابة 3 أشخاص من أفراد الخدمة، نتيجة كمين نفذه مسلح منفرد من تنظيم" داعش" الإرهابي في سوريا. وقد جرى الاشتباك مع المسلح وقتله، بحسب "سنتكوم".

https://sarabic.ae/20251220/الأردن-يعلن-مشاركته-في-عملية-استهداف-مواقع-لـداعش-في-مناطق-جنوبي-سوريا-1108379961.html

https://sarabic.ae/20251219/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-بدء-عملية-ضربة-عين-الصقر-في-سوريا-ضد-داعش-1108363330.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي