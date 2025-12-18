https://sarabic.ae/20251218/منذ-يوليو-سنتكوم-دعمنا-أكثر-من-80-عملية-ضد-داعش-في-سوريا-1108292073.html
منذ يوليو... "سنتكوم": دعمنا أكثر من 80 عملية ضد "داعش" في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية نفذت بالتعاون مع القوات الشريكة السورية، عشرات العمليات منذ يوليو الماضي للقضاء على العناصر الإرهابية، بما في ذلك فلول "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).
وذكرت قناة
"الإخبارية" السورية، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية قامت بحوالي 80 عملية بمشاركة القوات السورية للقضاء على عناصر إرهابية، من بينها عناصر تابعة لتنظيم "داعش".
وأكدت أن تنظيم "داعش" نفذ ما لا يقل عن 11 مخططا أو هجوما ضد أهداف في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه "ردا على ذلك أسفرت عملياتها عن احتجاز 119 إرهابيا وقتل 14 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي أعاق جهود التنظيم لإعادة تشكيل نفسه".
ولفتت إلى أن قوات "سنتكوم" نفذت غارة في سوريا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في "داعش"، عمر عبد القادر، الذي كان يسعى بنشاط إلى مهاجمة الولايات المتحدة.
ومن جهته، قال قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر: "نحن ثابتون في ملاحقتنا الدؤوبة للإرهابيين الذين يسعون لإلحاق الأذى بالأمريكيين ومصالحنا في الخارج".
وشدد على أن العمليات في سوريا بالغة الأهمية لمنع "داعش"
من العودة وتشكيل تهديد كبير، وأن الإدارة الأمريكية تستأصل وتقضي على الإرهابيين أينما اختبؤوا.
وتعاونت قوات أمريكية من قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" مع وزارة الداخلية السورية في تحديد وتدمير أكثر من 15 موقعا تحتوي على مخابئ أسلحة لتنظيم "داعش" في جنوب سوريا، وذلك خلال الشهر الماضي.
وأسفرت العملية عن تدمير أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخ، إضافة إلى بنادق ومدافع رشاشة وألغام مضادة للدبابات ومواد لصنع العبوات الناسفة.
وقال كوبر: "لقد شهدنا عدة حالات تعاون مع الحكومة السورية
لمواجهة تهديدات داعش المحددة، هذه هي أنواع المكاسب الأمنية الملموسة التي يمكننا تحقيقها على الأرض من خلال التعاون الوثيق مع القوات الحكومية السورية".
وأكد القائد العسكري الأمريكي أن نشر قوات "سنتكوم" للقضاء على هؤلاء الأفراد يسهم في تعزيز أمن أمريكا والمنطقة، مشددا على مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء السوريين لملاحقة شبكات "داعش" ومنع عودتها.