عربي
بث مباشر
الداخلية السورية تلقي القبض على عنصر من "داعش" وتضبط طائرات انتحارية
الداخلية السورية تلقي القبض على عنصر من "داعش" وتضبط طائرات انتحارية
الداخلية السورية تلقي القبض على عنصر من "داعش" وتضبط طائرات انتحارية

18:25 GMT 17.12.2025
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق السورية ألقت القبض على عنصر يتبع لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) الإرهابي في منطقة دمر في ريف المدينة.
ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الأربعاء، عن مصدر في وزارة الداخلية أنه تم ضبط عبوات ناسفة وطائرات مسيرة انتحارية بحوزة العنصر الموقوف، خلال عملية أمنية محكمة نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، عقب عمليات المتابعة والرصد المستمرة.
سقوط داعش وتماسك سوريا يرسم نتيجة الصراع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
منذ أكتوبر... "سنتكوم": دعمنا أكثر من 22 عملية ضد "داعش" في سوريا
13 نوفمبر, 10:02 GMT
وأكدت القناة أن قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب نفذت عمليتين أمنيتين نوعيتين استهدفتا خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"، وذلك في إطار الحملة الأمنية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لتعقب التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها.
وأوضحت أنه جرى استهداف خلايا التنظيم في كل من منطقة الدانا شمال المحافظة وغرب مدينة إدلب، وهو ما نقلته عن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب غسان باكير.
وقال باكير إن "العمليات أسفرت عن ضبط أسلحة فردية وذخائر، وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة بحوزة المتورطين، كما تم الكشف عن تورط بعض أفراد هذه الخلايا في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين".
وكشف القائد الشرطي السوري أنه جرى خلال العمليات التي نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تحييد عنصرين بعد رفضهما تسليم نفسيهما للجهاز الاستخبارات العامة، فيما ألقي القبض على باقي أفراد الخلايا.
وأحالت الجهات السورية المختصة المقبوض عليهم إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، الأحد الماضي، مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية وإصابة عنصر آخر جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في سوريا.
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
وزير الداخلية التركي: مقتل 8 عناصر ينتمون لـ"داعش" في عملية أمنية بريف إدلب شمالي سوريا
28 سبتمبر, 18:25 GMT
وأكد البيان، الذي نقلته قناة "الإخبارية السورية"، "مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس بجروح جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي".
ووفقا للبيان، تجري الوحدات الأمنية المختصة حاليا عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم.
وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
