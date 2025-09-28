وزير الداخلية التركي: مقتل 8 عناصر ينتمون لـ"داعش" في عملية أمنية بريف إدلب شمالي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الداخلية التركي: مقتل 8 عناصر ينتمون لـ"داعش" في عملية أمنية بريف إدلب شمالي سوريا
وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".وأضافت المصادر: "بناء على طلبات الحكومة السورية الجديدة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، في مدينة أطمة بريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.
وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.

ونقلت وسائل إعلام تركية منها صحيفة "زمان"، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها في وقت سابق: "الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب".

وأضافت المصادر: "بناء على طلبات الحكومة السورية الجديدة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".
