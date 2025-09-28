https://sarabic.ae/20250928/وزير-الداخلية-التركي-مقتل-8-عناصر-ينتمون-لـداعش-في-عملية-أمنية-بريف-إدلب-شمالي-سوريا-1105377906.html
وزير الداخلية التركي: مقتل 8 عناصر ينتمون لـ"داعش" في عملية أمنية بريف إدلب شمالي سوريا
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم داعش (الإرهابي... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".وأضافت المصادر: "بناء على طلبات الحكومة السورية الجديدة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، في مدينة أطمة بريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.
وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".
وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
ونقلت وسائل إعلام تركية منها صحيفة "زمان"، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها في وقت سابق: "الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب".
وأضافت المصادر: "بناء على طلبات الحكومة السورية الجديدة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".