وزير الخارجية السوري: إسرائيل عرقلت جهود مواجهة تصاعد العنف الطائفي جنوبي البلاد
وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد، "موقف واشنطن إزاء سوريا منذ يوم التحرير، بالإيجابي للغاية"، مؤكدًا أنه "نال رضى واسعا من السوريين". 28.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg
وقال الشيباني، في تصريحات تليفزيونية، إن "إسرائيل عرقلت جهود الحكومة السورية الجديدة عندما واجهت تصاعدا في العنف الطائفي جنوبي البلاد"، مضيفًا أن "الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد كانت صادمة بالنسبة لنا".واتهم وزير الخارجية السوري، "إسرائيل بدعم خارجين عن القانون ومنع الحكومة السورية من حل المشكلة بين البدو والدروز"، مشيرًا إلى أن "ما فعلته إسرائيل لم يزد الأمور إلا تعقيدا وجعل الدروز في وضع صعب ومحرج للغاية".ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".وكشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا.وأشار الشرع إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا"، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها "أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به".
وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد، "موقف واشنطن إزاء سوريا منذ يوم التحرير، بالإيجابي للغاية"، مؤكدًا أنه "نال رضى واسعا من السوريين".
وقال الشيباني، في تصريحات تليفزيونية، إن "إسرائيل عرقلت جهود الحكومة السورية الجديدة عندما واجهت تصاعدا في العنف الطائفي جنوبي البلاد"، مضيفًا أن "الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد كانت صادمة بالنسبة لنا".
واتهم وزير الخارجية السوري، "إسرائيل بدعم خارجين عن القانون ومنع الحكومة السورية من حل المشكلة بين البدو والدروز"، مشيرًا إلى أن "ما فعلته إسرائيل لم يزد الأمور إلا تعقيدا وجعل الدروز في وضع صعب ومحرج للغاية".
ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية،
إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".
وكشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا.
وأشار الشرع إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".
وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا"، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.
وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".
واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب
"، لكنه وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها "أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به".