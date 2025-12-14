https://sarabic.ae/20251214/مقتل-4-من-عناصر-الأمن-الداخلي-السوري-جراء-إطلاق-النار-عليهم-في-معرة-النعمان-بريف-إدلب--عاجل---1108159619.html

مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي السوري جراء إطلاق النار عليهم في معرة النعمان بريف إدلب

أفاد بيان لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، بمقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية وإصابة عنصر آخر جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان... 14.12.2025

وأكد البيان، الذي نقلته قناة "الإخبارية السورية"، "مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس بجروح جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي". ووفقا للبيان، تُجري الوحدات الأمنية المختصة حالياً عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم.وكانت وزارة الداخلية السورية قد أصدرت بيانا رسميا، في وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت فيه التزامها بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع.وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأنه في يوم السبت 13 كانون الأول (ديسمبر) 2025، وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات مكافحة "داعش"، تسلل شخص يتبع التنظيم الإرهابي إلى موقع الاجتماع وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين.وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم الغادر، معتبرة أنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.كما شدد البيان على أن الدولة السورية حذرت سابقاً من مساعي "داعش" لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن، مؤكداً ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة.وفي هذا السياق، أكدت الوزارة "التزامها بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة "داعش" بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.

