عربي
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني خلال عملية ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في تدمر
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان: "قُتل جنديان في الجيش الأمريكي ومترجم مدني أمريكي، وأصيب ثلاثة آخرون اليوم في تدمر في سوريا".وفي السياق ذاته، أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في منشور على موقع "إكس" أن منفذ الهجوم على القوة الأمريكية في سوريا قُتل على يد قوات شريكة.وقي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات أمن أمريكية- سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.وأشار إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.وأوضح أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.باحث في الشأن الإقليمي والدولي: المنطقة تمر بمرحلة انتقالية ستفضي إلى معادلات جديدةالأمن القومي الأمريكي: تفعيل "مبدأ مونرو" والشرق الأوسط ليس أولوية
https://sarabic.ae/20251213/إعلام-إصابة-أفراد-أمن-سوريين-وجنود-أمريكيين-بهجوم-على-دورية-مشتركة-قرب-تدمر--عاجل--1108123903.html
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا

17:09 GMT 13.12.2025
© AP Photo / Andrew Harnik مقر البنتاغون
مقر البنتاغون
أعلن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني خلال عملية ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في تدمر في سوريا، وإصابة 3 آخرين.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان: "قُتل جنديان في الجيش الأمريكي ومترجم مدني أمريكي، وأصيب ثلاثة آخرون اليوم في تدمر في سوريا".

وتابع: "وقع الهجوم أثناء عمل الجنود مع قيادي مهم. وكانت مهمتهم دعم العمليات الجارية لمكافحة داعش والإرهاب في المنطقة".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في منشور على موقع "إكس" أن منفذ الهجوم على القوة الأمريكية في سوريا قُتل على يد قوات شريكة.
الجيش الأمريكي في سوريا
إعلام: إصابة أفراد أمن سوريين وجنود أمريكيين بهجوم على دورية مشتركة قرب تدمر
13:50 GMT
وقي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات أمن أمريكية- سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".

وأشار إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.
وأوضح أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.
باحث في الشأن الإقليمي والدولي: المنطقة تمر بمرحلة انتقالية ستفضي إلى معادلات جديدة
الأمن القومي الأمريكي: تفعيل "مبدأ مونرو" والشرق الأوسط ليس أولوية
