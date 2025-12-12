باحث في الشأن الإقليمي والدولي: المنطقة تمر بمرحلة انتقالية ستفضي إلى معادلات جديدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الإقليمي والدولي: المنطقة تمر بمرحلة انتقالية ستفضي إلى معادلات جديدة
باحث في الشأن الإقليمي والدولي: المنطقة تمر بمرحلة انتقالية ستفضي إلى معادلات جديدة
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والدولي، الدكتور زياد الحافظ، اليوم الجمعة، عن مسار إعادة تشكيل الشرق الأوسط وآفاق المرحلة المقبلة. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
باحث في الشأن الإقليمي والدولي: المنطقة تمر بمرحلة انتقالية ستفضي إلى معادلات جديدة

18:14 GMT 12.12.2025
حصري
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والدولي، الدكتور زياد الحافظ، اليوم الجمعة، عن مسار إعادة تشكيل الشرق الأوسط وآفاق المرحلة المقبلة.
وأشار في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "ما تمر به المنطقة حاليا هو مرحلة انتقالية ستفضي إلى معادلات جديدة"، وأن "أي مقاربة جدية للاستقرار يجب أن تنطلق من القضية الأساسية التي أدت الى عدم الاستقرار، وهي القضية الفلسطينية، خاصة أن الحلول السابقة لم تعد ناجعة".
وتناول الحافظ خريطة التمدد الإسرائيلي في غزة، مؤكدا أن "تغيير الخرائط والحدود لا يمكن ان تقوم به دولة بمفردها، بل يأتي نتيجة توافق دولي وإقليمي"، واعتبر أن "المنطقة ليست مقبلة على تغييرات جذرية"، لافتا إلى أن "المعادلة الإقليمية والدولية تبدلت خلال الأشهر الأخيرة، في ظل اتجاه أمريكا نحو الانكفاء لا المواجهة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
الأمن القومي الأمريكي: تفعيل "مبدأ مونرو" والشرق الأوسط ليس أولوية
5 ديسمبر, 10:46 GMT

وقال الحافظ: إن "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة توضح هذا الاتجاه، وتعبر عن تحول جوهري في نظرة واشنطن إلى دورها في المنطقة، في ظل عدم رغبتها بالانخراط في أي عمل عسكري واسع قد يهدد الاستقرار"، ورأى أن "الرهان الإسرائيلي على الدعم الأمريكي المطلق لم يعد مضمونا"، معتبرا أن هذا الأمر سيتضح أكثر بعد اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى "وجود شعور متزايد لدى دول محورية بأن أمريكا لم تعد بالقوة أو الاهتمام الذي كان سائدا للحفاظ على مصالحها في المنطقة، ما يعكس تغير موازين القوى، ويفتح الباب أمام مسارات جديدة".
وأكد الحافظ، أنه "لا قدرات بشرية لدى إسرائيل لاحتلال سوريا، بل تسعى فقط لإضعافها وتقسيمها، وأضاف أن "أيا من الأطراف التي ساهمت في إسقاط النظام السوري لا تملك اليوم القدرة على التحكم بسوريا، بانتظار تشكل محور إقليمي وازن".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يخطب في حشد مؤيد له في كاراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
انعكاسات اقتصادية وأمنية… إلى أي مدى يتأثر الشرق الأوسط بالتوترات بين أمريكا وفنزويلا؟
4 ديسمبر, 16:54 GMT
وأوضح أن "الصراع داخل أمريكا لم يُحسم حتى الساعة، ما ينعكس على إمكانية التوصل إلى تفاهم مع إيران"، ولفت إلى أن "التدخل الأمريكي بين طهران وتل أبيب والكيان جاء نتيجة تهديدات إسرائيلية باستخدام السلاح النووي، من دون استبعاد أي سيناريو لهذه الاحتمالات المجنونة حتى الآن".
أما في ما يتعلق بلبنان، فاعتبر الدكتور زياد الحافظ أن "الضغوط الأمريكية بشأن ملف السلاح قد تكون ذات مفعول عكسي، وربما تهدف إلى دفع اللبنانيين للتمسك به أكثر"، وأشار إلى أن "مواقف المبعوث الأمريكي الخاص، توماس براك، الأخيرة قد تكون موجهة للضغط على إسرائيل للالتزام بما تفرضه واشنطن".
