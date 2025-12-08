https://sarabic.ae/20251208/الصين-تعلق-على-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكية-الجديدة-لترامب-1107934264.html

الصين تعلق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لترامب

ردت بكين، اليوم الاثنين، على الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة، التي نشرتها واشنطن الأسبوع الماضي، والتي تنتقد بعض الممارسات التجارية الصينية. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، إن "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، يقوم على المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للطرفين"، مؤكدًا أنه "لا مجال للتشكيك في مَن يستغل مَن".وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن "التعاون الاقتصادي يجب أن يبقى حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين"، معبرًا عن أمل بلاده في أن "تعمل واشنطن مع بكين لتنفيذ التفاهمات، التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وتقليص نقاط الخلاف وتوسيع مجالات التعاون عبر الحوار لتحقيق تقدم إيجابي أكبر"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ورغم اهتمام استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الواسع بتنفيذ عمليات في نصف الكرة الغربي، فقد ركزت على الصين بدرجة غير مسبوقة، لتكون الدولة الأكثر ورودا فيها.وردًا على سؤال آخر في المؤتمر الصحفي، حول أحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، والتي تزعم أن "الولايات المتحدة لا تدعم أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان"، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، أن "قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، وهي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية". وحثّ المتحدث أمريكا على "الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والوفاء بالالتزامات التي قطعها القادة الأمريكيون، والتعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر، والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان"، ودعمها في سعيها إلى الاستقلال بالقوة أو مقاومة إعادة التوحيد بالقوة"، مضيفًا أن "عزم الصين وإرادتها على حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها راسخان لا يتزعزعان".

