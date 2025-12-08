https://sarabic.ae/20251208/الصين-تعلق-على-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكية-الجديدة-لترامب-1107934264.html
الصين تعلق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لترامب
الصين تعلق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لترامب
سبوتنيك عربي
ردت بكين، اليوم الاثنين، على الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة، التي نشرتها واشنطن الأسبوع الماضي، والتي تنتقد بعض الممارسات التجارية الصينية. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T12:01+0000
2025-12-08T12:01+0000
2025-12-08T12:01+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، إن "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، يقوم على المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للطرفين"، مؤكدًا أنه "لا مجال للتشكيك في مَن يستغل مَن".وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن "التعاون الاقتصادي يجب أن يبقى حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين"، معبرًا عن أمل بلاده في أن "تعمل واشنطن مع بكين لتنفيذ التفاهمات، التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وتقليص نقاط الخلاف وتوسيع مجالات التعاون عبر الحوار لتحقيق تقدم إيجابي أكبر"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ورغم اهتمام استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الواسع بتنفيذ عمليات في نصف الكرة الغربي، فقد ركزت على الصين بدرجة غير مسبوقة، لتكون الدولة الأكثر ورودا فيها.وردًا على سؤال آخر في المؤتمر الصحفي، حول أحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، والتي تزعم أن "الولايات المتحدة لا تدعم أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان"، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، أن "قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، وهي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية". وحثّ المتحدث أمريكا على "الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والوفاء بالالتزامات التي قطعها القادة الأمريكيون، والتعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر، والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان"، ودعمها في سعيها إلى الاستقلال بالقوة أو مقاومة إعادة التوحيد بالقوة"، مضيفًا أن "عزم الصين وإرادتها على حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها راسخان لا يتزعزعان".
https://sarabic.ae/20251208/المجلس-الأوروبي-نرفض-التدخل-الأمريكي-في-سياسات-القارة-1107928400.html
https://sarabic.ae/20251207/إيران-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكية-الجديدة-وثيقة-أمنية-لإسرائيل-1107898665.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تعلق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لترامب
ردت بكين، اليوم الاثنين، على الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة، التي نشرتها واشنطن الأسبوع الماضي، والتي تنتقد بعض الممارسات التجارية الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، إن "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، يقوم على المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للطرفين"، مؤكدًا أنه "لا مجال للتشكيك في مَن يستغل مَن".
وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن "التعاون الاقتصادي يجب أن يبقى حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين"، معبرًا عن أمل بلاده في أن "تعمل واشنطن مع بكين لتنفيذ التفاهمات، التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وتقليص نقاط الخلاف وتوسيع مجالات التعاون عبر الحوار لتحقيق تقدم إيجابي أكبر"، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
ورغم اهتمام استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الواسع بتنفيذ عمليات في نصف الكرة الغربي، فقد ركزت على الصين بدرجة غير مسبوقة، لتكون الدولة الأكثر ورودا فيها.
وأعادت الوثيقة المكوّنة من 33 صفحة، التأكيد على "هاجس" ترامب التقليدي بشأن العجز التجاري مع بكين، مشيرة إلى أن الصين تأقلمت مع الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال ولايته الأولى، عبر تعزيز سيطرتها على سلاسل التوريد العالمية، وزيادة صادراتها إلى الدول منخفضة الدخل، لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.
وردًا على سؤال آخر في المؤتمر الصحفي، حول أحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، والتي تزعم أن "الولايات المتحدة لا تدعم أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان"، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، أن "قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، وهي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية".
وأكد غوهجيان أن "تايوان هي تايوان الصينية، وجزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن حل قضية تايوان مسألة تخص الشعب الصيني نفسه ولا تقبل أي تدخل خارجي".
وحثّ المتحدث أمريكا على "الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والوفاء بالالتزامات التي قطعها القادة الأمريكيون، والتعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر، والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان"، ودعمها في سعيها إلى الاستقلال بالقوة أو مقاومة إعادة التوحيد بالقوة"، مضيفًا أن "عزم الصين وإرادتها على حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها راسخان لا يتزعزعان".