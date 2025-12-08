الصين تعلق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/الصين-تعلق-على-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكية-الجديدة-لترامب-1107934264.html
الصين تعلق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لترامب
الصين تعلق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لترامب
سبوتنيك عربي
ردت بكين، اليوم الاثنين، على الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة، التي نشرتها واشنطن الأسبوع الماضي، والتي تنتقد بعض الممارسات التجارية الصينية. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T12:01+0000
2025-12-08T12:01+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، إن "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، يقوم على المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للطرفين"، مؤكدًا أنه "لا مجال للتشكيك في مَن يستغل مَن".وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن "التعاون الاقتصادي يجب أن يبقى حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين"، معبرًا عن أمل بلاده في أن "تعمل واشنطن مع بكين لتنفيذ التفاهمات، التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وتقليص نقاط الخلاف وتوسيع مجالات التعاون عبر الحوار لتحقيق تقدم إيجابي أكبر"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ورغم اهتمام استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الواسع بتنفيذ عمليات في نصف الكرة الغربي، فقد ركزت على الصين بدرجة غير مسبوقة، لتكون الدولة الأكثر ورودا فيها.وردًا على سؤال آخر في المؤتمر الصحفي، حول أحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، والتي تزعم أن "الولايات المتحدة لا تدعم أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان"، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، أن "قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، وهي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية". وحثّ المتحدث أمريكا على "الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والوفاء بالالتزامات التي قطعها القادة الأمريكيون، والتعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر، والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان"، ودعمها في سعيها إلى الاستقلال بالقوة أو مقاومة إعادة التوحيد بالقوة"، مضيفًا أن "عزم الصين وإرادتها على حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها راسخان لا يتزعزعان".
https://sarabic.ae/20251208/المجلس-الأوروبي-نرفض-التدخل-الأمريكي-في-سياسات-القارة-1107928400.html
https://sarabic.ae/20251207/إيران-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكية-الجديدة-وثيقة-أمنية-لإسرائيل-1107898665.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تعلق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لترامب

12:01 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
ردت بكين، اليوم الاثنين، على الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة، التي نشرتها واشنطن الأسبوع الماضي، والتي تنتقد بعض الممارسات التجارية الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، إن "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا، يقوم على المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للطرفين"، مؤكدًا أنه "لا مجال للتشكيك في مَن يستغل مَن".
وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن "التعاون الاقتصادي يجب أن يبقى حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين"، معبرًا عن أمل بلاده في أن "تعمل واشنطن مع بكين لتنفيذ التفاهمات، التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وتقليص نقاط الخلاف وتوسيع مجالات التعاون عبر الحوار لتحقيق تقدم إيجابي أكبر"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
المجلس الأوروبي: نرفض التدخل الأمريكي في سياسات القارة
09:54 GMT
ورغم اهتمام استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الواسع بتنفيذ عمليات في نصف الكرة الغربي، فقد ركزت على الصين بدرجة غير مسبوقة، لتكون الدولة الأكثر ورودا فيها.

وأعادت الوثيقة المكوّنة من 33 صفحة، التأكيد على "هاجس" ترامب التقليدي بشأن العجز التجاري مع بكين، مشيرة إلى أن الصين تأقلمت مع الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال ولايته الأولى، عبر تعزيز سيطرتها على سلاسل التوريد العالمية، وزيادة صادراتها إلى الدول منخفضة الدخل، لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.

وردًا على سؤال آخر في المؤتمر الصحفي، حول أحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، والتي تزعم أن "الولايات المتحدة لا تدعم أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان"، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوهجيا كون، أن "قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، وهي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
إيران: استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة "وثيقة أمنية لإسرائيل"
أمس, 08:31 GMT
وأكد غوهجيان أن "تايوان هي تايوان الصينية، وجزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن حل قضية تايوان مسألة تخص الشعب الصيني نفسه ولا تقبل أي تدخل خارجي".
وحثّ المتحدث أمريكا على "الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والوفاء بالالتزامات التي قطعها القادة الأمريكيون، والتعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر، والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان"، ودعمها في سعيها إلى الاستقلال بالقوة أو مقاومة إعادة التوحيد بالقوة"، مضيفًا أن "عزم الصين وإرادتها على حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها راسخان لا يتزعزعان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала